Doge enfrenta a demanda federal por trabalhadores

Ele AFL-CI E vários sindicatos afiliados do governo exigiram o departamento de eficiência do governo de Elon Musk por medo de que a unidade de redução de custos esteja perto de obter acesso ilegal ao departamento de trabalho. © Matt Rourke, Associated Press A equipe de Musk trouxe mudanças radicais para o governo federal nas semanas iniciais de Presidente TrumpO termo, incluindo o desmantelamento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e obter acesso ao sistema de pagamento do Departamento do Tesouro. “Hoje eles virão para o Departamento do Trabalho”, diz o processo, alertando que forneceria almíscar Informações não públicas sobre pesquisas sobre suas empresas. Os demandantes convocaram pelo menos um funcionário do Departamento do Trabalho para o qual disseram a Dege planeja visitar e “fazer o que pedir, Não para recuarNão faça perguntas. A colina entrou em contato com o Departamento do Trabalho e a Casa Branca para comentar. Houve uma onda de ações legais contra o DOGE, pois aponta para a burocracia federal, alegando que está fazendo isso sem nenhuma autoridade legal. “Doge procura obter acesso a sistemas sensíveis antes que os tribunais possam detê -los, desmantelar as agências antes que o Congresso possa afirmar suas prerrogativas no orçamento federal e intimidar e ameaçar funcionários que atrapalham o seu caminho, preocupando -se com as consequências mais tarde”, diz a queixa . Zach Schonfeld de la Colina tem mais aqui. Bem -vindo ao Hill Boletim de Negócios e EconomiaSomos Aris Folley e Taylor Giorno, que cobrem o cruzamento da Wall Street e da Pennsylvania Avenue. Alguém lhe enviou este boletim informativo? Inscreva -se aqui. Leituras essenciais Principais notícias comerciais e econômicas com implicações nesta semana e além: O Senado votou pela final sobre o candidato de Trump OMB Russell Vought O Senado aumentou na quarta -feira uma votação final sobre a indicação de Russell Vought para dirigir o Escritório de Orçamento da Casa Branca. História completa

O Google termina os objetivos de contratação minoritários, revisando os esforços de Dei O Google está abandonando seus objetivos de contratar diversidade, equidade e inclusão (DEI) seguindo as ordens executivas do presidente Trump que procuram pôr de fim à prática. História completa

Vance elogia a contratação de Daniel Penny pela Risk Capital Company após a absolvição do metrô Chekehold O vice -presidente Vance comemorou a notícia de que a prestigiada empresa de capital de risco Andreessen Horowitz contratou Daniel Penny, um veterano marinheiro que foi absolvido há dois meses de uma acusação de homicídio negligente na cidade de Nova York. História completa

Nomeados de Trump para Comércio, pequenas empresas foram ao Senado do Piso Os senadores avançaram na quarta -feira as indicações de Howard Lutnick e Kelly Loeffler, as eleições do presidente Trump para chefiar o Departamento de Comércio e a administração de pequenas empresas (SBA), respectivamente. História completa

Vigilância tributária Bem -vindo ao relógio fiscalUm novo recurso no Boletim Negócio e Econômico da Hill se concentrou na luta pela reforma tributária e no impulso de estender os cortes de impostos de Trump em 2017 este ano. O congelamento de Trump está chegando durante a temporada de apresentação, luta fiscal A imposição do presidente Trump de um Contratação federal federal Através da Ordem Executiva, faça perguntas sobre o quão bem o IRS pode lidar com o prazo iminente para o envio de impostos. A temporada de apresentação tributária começou no início deste mês antes do prazo usual de 15 de abril, mas alguns especialistas fiscais estão preocupados com o fato de a agência não ter mão -de -obra para lidar com retornos. "Cada faceta das operações do IRS será significativamente afetada pelo congelamento da contratação atual", escreveu o ex -comissário do IRS Charles Rettig. "Felizmente, os funcionários do IRS são resistentes e têm uma experiência considerável com a contratação de operações de congelamento", escreveu Rettig, citando as frequentes medidas de financiamento e mudanças no orçamento do IRS durante a última década. Menos funcionários do IRS podem significar retornos atrasados, tempos de espera mais longos por assistência e taxas de erro mais altas. Mas um IRS menor também pode morder projeções de renda a longo prazo, que são cruciais para avaliar o impacto de um plano de corte de impostos republicanos. Especialistas em orçamento alertaram os republicanos em 2023 que seus planos de reduzir o financiamento do IRS realmente aumentariam o déficit. O financiamento do IRS ajuda a reduzir o déficit, ajudando o governo federal a coletar mais renda fiscal. – Sylvan Lane



O ingresso Os próximos temas e eventos de notícias estão vendo: O Senado é esperado na quinta -feira com a nomeação de Russell Vought Para servir como o próximo chefe do Gestão e Escritório de Orçamento. Em outras notícias Dirigido com mais histórias do dia: ’60 minutos ‘publicamente publicar as transcrições de entrevistas no coração de sua disputa com Trump Nova York (AP) – “60 minutos” da CBS publicada on -line na quarta -feira, as transcrições sem edição de seu outubro … História completa

Não use a tecnologia de IA para armas ou vigilância (CNN) Compartilhar comerciantes olha além Ai nervos À medida que os títulos aumentam (Bloomberg) O que os outros estão lendo As principais histórias da colina agora: Os medos finais crescem à medida que as batalhas de Trump se multiplica As chances de um fechamento do governo estão aumentando quando o presidente Trump luta contra os democratas pelos esforços para congelar o financiamento e os republicanos lutam internamente devido ao tamanho e escopo de possíveis cortes. Leia mais As tensões se destacam quando o Partido Republicano foi prejudicado pelo avanço na agenda legislativa de Trump As tensões explodiram durante uma reunião da conferência do Partido Republicano da Câmara dos Deputados na quarta-feira, enquanto o grupo luta para se juntar a um plano para aprovar a agenda legislativa do presidente Trump, adiando a ambiciosa linha do tempo do presidente Mike Johnson (R-La .) Para considerar a medida em expansão. Leia mais O que as pessoas pensam Opiniões relacionadas a questões econômicas e comerciais apresentadas à colina: As tarifas de Trump são bobagens econômicas, mas o extremo direito da guerra de guerra

