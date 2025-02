Dois adolescentes foram presos depois de Begal e esfaquearam a polícia em Tagerang

Tangerang, vivo -Dois adolescentes de 19 anos com as iniciais RNH e SW, residentes do distrito de Cikupa, Tangerang Regency, foram seguradas com sucesso pela polícia de Tagerang, depois de se envolver em atos de sequestro e facada de Bripka Ajat, membro da polícia de Kreek estação.

Chefe de Relações Públicas da Polícia de Tangerang, disse Ipda Purbawa, os dois autores eram um lote de criminosos com violência (padres).

“Os autores são complicados. Ao lançar a ação, os autores viajam 3 e carregam armas nítidas para magoar suas vítimas”, disse ele, na quinta -feira, 6 de fevereiro de 2025.

Além disso, os dois adolescentes também agiram na área de Rajeg, a Regency of Tangerang. Eles também machucaram suas vítimas com armas afiadas.

“Havia dois incidentes ao mesmo tempo, além de nossos membros, que ele também agiu em Rajeg, Tangerang e feriu suas vítimas que eram civis”, disse ele.

“A partir dos resultados do exame, de fato, o modo usado foi o mesmo ferido primeiro à vítima. Depois disso, os autores tentaram tomar a motocicleta da vítima. Mas, neste caso, os autores não conseguiram levar as motocicletas pertencentes às vítimas, “Ele disse.

Nesse caso, descobriu -se que ainda havia quatro outras pessoas envolvidas no caso de facadas. “Há mais quatro pessoas. Temos nossos bolsos de identidade e atualmente estamos perseguindo”, disse ele.

Anteriormente, Bripka Ajat tinha que ser levado ao Hospital Recony de Tangerang, depois de sofrer uma ferida gravemente rasgada no ombro direito, porque vários homens foram esfaqueados quando ele estava prestes a retornar à sua residência, depois de receber a tarefa para dar a distribuição da assistência à inundação distribuição.

Bripka Ajat encontrou a ferida depois que ele tentou se defender e lutar com três homens quando estava prestes a apreender seu veículo de dois rodas.

