Dois assassinos presos

Padang, vivo – O caso da descoberta de um cadáver em um saco em nome da fita Sari Mista (15 anos), um estudante da nona série do MTSN 2 Summanik, Tanah Datar Regency, West Sumatra, entrou em uma nova fase.

Diretor da investigação criminal da polícia regional de West Sumatra, a principal comissária Andry Kurniawan confirmou que sua equipe conseguiu prender dois autores do assassino da fita do sari com nervuras.

Os dois autores das iniciais da BM e da NV foram presos pela equipe conjunta da Polícia Regional de West Sumatra e pela polícia de Tanah Datar na cidade de Langsa, província de Aceh, segunda -feira, 24 de fevereiro de 2025.

 A descoberta do corpo em um saco em terreno plano Foto: Viva.co.id/andri Mardiansyah (Padang)

“Sim, foi preso”, disse Andry, terça -feira, 25 de fevereiro de 2025.

Andry não conseguiu fornecer mais informações, incluindo a questão da idade e a relação entre os dois autores e vítimas.

Anteriormente, o corpo da fita dizia a Sari Mista, foi encontrada por moradores envoltos em sacos brancos na beira da estrada de Tarab do rio Nagari, o distrito de Sungai Tarab, a regência de Tanah Data começou a encontrar um ponto brilhante.

A descoberta de arranhões nas costas e estrangulamento no pescoço da vítima fortalece a hipótese de que o amor é vítima de assassinato.

O corpo da fita havia sido levado anteriormente ao Hospital Bhayangkara Padang para uma autópsia externa e profunda.