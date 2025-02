Dois ataques nítidos para professores e filhos do jardim de infância foram nomeados suspeitos

Tangerang, vivo – A polícia regional de South Tagerang nomeou dois homens como suspeitos mais tarde, cometeu um crime com um professor e desencadeou quando havia um treinamento na faixa de baterias de jardim infantil em Pamulang, em South Tangerang City.

O chefe da polícia de South Tagerang, Akbp, Victor DH Inkiriwang, disse que ambos foram presos e nomeados como suspeitos.

“Prendemos as iniciais S (24) e N (58) na sexta -feira, 14 de fevereiro de 2025 e agora, dependendo dos resultados do exame, nomeamos como suspeito”, disse ele, no sábado de fevereiro de 1525.

 A ação de um dos autores quando liberam uma arma afiada. Foto: Viva.co.id/sherly (Tagerang)

Dos dois, a polícia confiscou uma série de evidências que incluem roupas e facas usadas para ameaçar a vítima.

“Garantimos em um lugar diferente, juntamente com evidências na forma de jaquetas, chapéus, roupas, calças que foram usadas pelos dois autores. Então, armas afiadas de facas e instrumentos de bateria que foram danificados pelos autores”, disse ele .

Sabe -se que ambos foram virais nas redes sociais depois que desencadearam depois de não receber dinheiro de um grupo de professores que escoltaram os estudantes de jardim para os bebês para praticar faixas de bateria. Ambos pareciam aumentar a localização, nem mesmo relutantes em colocar armas nítidas para os grupos que também tiveram filhos.

