Dois devotos sobre Padayatra para Dharmasthala morrem em acidente perto de Hassan

Shiramogga

Dois pedestres em um Padayatra (Março a pé) Uma Dharmasthala foi atingida por um ônibus particular na National Highway 75, perto de Hassan no início da manhã de domingo (23 de fevereiro de 2025).

Suresh, 60, e Kumar, 50, de Kr Pet Taluk, no distrito de Mandya, estavam entre as centenas de devotos em um Padayatra a Dharmasthala em Dakshina Kannada, distante para participar de Shivivratri em 26 de fevereiro. Eles morreram no local, enquanto outra pessoa sofreu feridas.

A polícia de Shantigrama chegou ao local ao receber informações sobre o acidente. Eles mudaram os feridos para um hospital em Hassan.

Os devotos de várias partes do estado levam Padayatra a Dharstica antes de Shivivathri todos os anos.