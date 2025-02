Dois estudantes estudam o lago Perumbakkam para avaliar sua saúde ecológica

Durante suas viagens de e para a escola, dois amigos, Aadhiran Na e Caroline Zita Dias, observariam a cegonha asiática de Opebill em torno de uma seção do lago Perumbakkam. Eles sentiram que essa espécie estava diminuindo nessas partes. Os dois alunos da Classe VIII da escola KFI testemunharam a água da chuva inundar as cidades ao redor do lago Perumbakkam. Tudo isso havia motivos suficientes para os dois assumirem um projeto que eles apresentaram no recentemente concluído Congresso de Ciências Infantis, organizado pelo Fórum de Ciências de Tamil Nadu e pelo Instituto de Ciências Matemáticas.

De acordo com o tema “Water for Sustainable Management”, eles mostram como a degradação ecológica está sendo realizada no lago Perumbakkam e as implicações socioeconômicas dessa situação.

“Durante nossas visitas de campo, coletamos amostras de água e a entregamos a um laboratório e descobrimos que estava extremamente contaminado”, dizem os dois colegas de classe que fazem passeios de pântano.

Para entender os desafios socioeconômicos, os dois tiveram a tarefa de convencer as famílias que residem no acordo de Perumbakam para falar sobre as lutas que enfrentam, incluindo preocupações relacionadas à saúde devido ao mau saneamento.

Surpreendido com as observações em seu estudo, os dois escreveram uma carta ao colecionador de Chengalpattu S.Anraj, sugerindo que as medidas são tomadas para preservar o corpo de água. Isso também inclui tomar medidas sobre invasões ilegais ao redor do lago e penalizar aqueles que não seguem regras de gerenciamento de resíduos sólidos.

“Também fomos convidados a enviar o projeto para o Conselho de Desenvolvimento de Habitats Urbanos de Tamil Nadu que supervisiona o acordo”, diz Aadhiran.

“Planejamos apresentar suas descobertas ao membro do Parlamento. Somos um grupo de 14 membros da Classe VIII chamado Brigada Blue e criaremos consciência através da arte no Perumbakam Housing Board “, diz Caroline, e acrescenta que as redes sociais são outra ferramenta que aproveitará o lago para obter justiça.