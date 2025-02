Dois funcionários da embaixada do Nepal enviados à Universidade Indiana, onde os estudantes cometeram suicídio: PM Oli

O primeiro -ministro do Nepal, KP Sharma Oli, disse que a embaixada do Nepal em Nova Délhi enviou dois funcionários para aconselhar estudantes nepalesos em uma universidade particular em Odisha. Foto do arquivo | Crédito da foto: David Dee Delgado

O primeiro -ministro KP Sharma Oli disse na segunda -feira que a embaixada do Nepal em Nova Délhi enviou dois funcionários para aconselhar estudantes nepaleses em uma universidade particular em Odisha, onde uma mulher naquele país cometeu suicídio.

Prakriti Lamsal, um terceiro ano do ano da tecnologia B do Instituto de Tecnologia Industrial (KIIT) do terceiro ano, supostamente morreu por suicídio em seu abrigo no domingo, informou a polícia. O incidente causou tensão no campus quando os estudantes nepaleses começaram a protestar.

“Nossa embaixada em Nova Délhi enviou dois policiais para aconselhar os estudantes nepaleses afetados em Odisha. Além disso, foram feitos acordos para garantir que eles tenham a opção de permanecer em seu abrigo ou voltar para casa, de acordo com suas preferências”, disse Oli em x.

O ministro das Relações Exteriores, Arzu Rana Deuba, disse que as iniciativas diplomáticas estavam sendo tomadas em relação ao incidente.

Anteriormente, alguns estudantes disseram para que fossem convidados a deixar o abrigo.

“Eles nos disseram que deixamos os corredores dos abrigos e nos deixamos cair na estação de trem. Temos que comparecer a um exame em 28 de fevereiro”, disse um estudante a jornalistas na estação ferroviária Cuttack.

“Levando em conta a situação, os alunos do Nepal foram enviados para suas respectivas casas. A situação atualmente permaneceu calma”, disse o KIIT.

Mais tarde, em uma declaração separada, a embaixada do Nepali em Delhi disse que o KIIT disse que organizaria a acomodação dos estudantes nefalesianos no abrigo da universidade e cobriria suas perdas acadêmicas.

A embaixada disse que estava em contato com o governo indiano e o escritório do ministro principal de Odisha e coordenando com as autoridades sobre o incidente.

Um grupo de estudantes nepaleses organizou uma demonstração em frente à embaixada indiana em Katmandu com banners que exigem investigação sobre o incidente.

A Embaixada da Índia em um comunicado disse que estava profundamente triste pela morte trágica do estudante nepalês e estendeu suas mais sinceras condolências à família do falecido durante esse período difícil.

“A embaixada está em contato com as autoridades do KIIT, bem como com o governo do Estado de Odisha. A embaixada foi informada de que as autoridades locais iniciaram uma investigação sobre o infeliz incidente”, disse ele.

“Os estudantes nepaleses que estudam na Índia formam uma faceta importante dos vínculos duradouros de pessoas com as pessoas entre os dois países. O governo indiano continuará tomando todas as medidas necessárias para garantir o poço de estudantes nepaleses na Índia”, o Declaração adicionada adicionada.

Enquanto isso, a União Nacional de Estudantes Independentes do Nepal, o revolucionário, a ala estudantil do Centro de Oposição da CPN – -maoísta, condenou fortemente o incidente do KIIT e expressou profundas preocupações.

Exigiu uma ação imediata do governo para iniciar procedimentos legais contra os responsáveis.

“Estamos preocupados com os relatos de que os estudantes do Nepal do KIIT enfrentam graves violência e intimidação. Em vez de abordar o problema e garantir a justiça, o governo Kiit ordenou que os estudantes do Nepal desloquem o abrigo, mostrando falta de falta de empatia e responsabilidade, “O” O KIIT ordenou a organização estudantil em comunicado.

O sindicato instou o governo a participar de esforços diplomáticos de alto nível com as autoridades indianas para garantir uma investigação justa e fortalecer o papel da embaixada do nepalês na proteção dos estudantes no exterior.