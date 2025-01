Dois funcionários da PWD de Chhattisgarh suspensos por corrupção em obras rodoviárias destacados por escriba assassinado

Dois funcionários do Departamento de Obras Públicas (PWD) de Chhattisgarh foram suspensos por alegadas irregularidades e corrupção num estaleiro de construção de estradas no distrito de Bijapur.

A investigação destas alegadas irregularidades e corrupção começou depois de o jornalista Mukesh Chandrakar, assassinado no início deste mês, as ter destacado na sua reportagem de imprensa. O empreiteiro deste projeto, Suresh Chandrakar, e seus três associados foram presos por supostamente assassinar o jornalista.

“A investigação sobre a construção em curso da estrada Nelsnar-Kodoli-Mirtur-Gangaloor, de 52,40 km, no distrito de Bijapur, encontrou graves irregularidades na execução das obras. Devido à alegada conivência dos funcionários, há provas prima facie de desperdício de dinheiro do governo, apropriação indébita de fundos, apresentação de relatórios de avaliação defeituosos e corrupção na ligação com o empreiteiro/agência de construção”, disse o vice-ministro-chefe, Arun Sao. que também detém a carteira de pessoas com deficiência. ele disse em um comunicado.

Com base nas descobertas, o Departamento instruiu o Engenheiro Chefe, PWD do Círculo Bastar (Jagdalpur) a apresentar imediatamente um FIR sob Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) e a Lei de Prevenção da Corrupção contra o então Engenheiro Executivo (agora aposentado) BL Dhruv, Sub- O oficial de divisão RK Sinha, o subengenheiro GS Kodopi e outros funcionários preocupados por supostamente cometerem irregularidades nas obras de construção de estradas em uma área afetada por Naxal, disseram São.

“O Departamento suspendeu Sinha e Kodopi com efeito imediato. Ele emitiu um aviso de causa aparente a Dhruv solicitando sua resposta dentro de 15 dias”, disse o vice-CM no comunicado.

“As ordens foram emitidas na sexta-feira. A equipa de investigação inspeccionou as obras da estrada Nelasnar-Kodoli-Mirtur-Gangaloor nos dias 8 e 9 de Janeiro e apontou várias deficiências, incluindo buracos, descascamento da camada superficial em muitos locais e espessura inadequada. Os relatórios indicam que o trabalho foi realizado sem cumprir os padrões e normas prescritos”, disse um funcionário.

A estrada Nelasnar-Kodoli-Mirtur-Gangaloor foi sancionada em 2010 a um custo de Rs 73,08 milhões, disseram fontes.

Quando nenhum empreiteiro com registo de categoria ‘A’ se apresentou para realizar o trabalho devido à ameaça de Naxal, este foi dividido em 30 partes em 2015 e os contratos foram entregues a empreiteiros de classe ‘B’, acrescentaram.

“Suresh Chandrakar conseguiu obras de 17 peças em uma extensão de 32,40 quilômetros para serem construídas a um custo de Rs 54,07 milhões. Tive que terminar a obra em oito meses, até julho de 2016. Mas o prazo foi cada vez mais longo”, disseram as fontes.

“A sanção revisada de todo o projeto foi dada em 2021 e o custo, que era de 73,08 milhões de rupias em 2010, aumentou para 188,78 milhões de rupias em 2021. Os custos do trabalho dado a Suresh Chandrakar aumentaram de 54,07 milhões em 2015 para 141,39 milhões. em 2021. Ele recebeu ₹116 milhões em julho de 2024 por completar 24,90 quilômetros, que compreendiam 12 trechos”, disse o funcionário.

Na última semana de Dezembro, foi publicada uma reportagem de Mukesh Chandrakar (33) destacando alegada corrupção nas obras de construção de estradas de Suresh Chandrakar.

O jornalista desapareceu no dia 1º de janeiro e seu corpo foi encontrado no dia 3 de janeiro em uma fossa séptica em uma propriedade de Suresh Chandrakar em Chattanpara Basti, na cidade de Bijapur. Mais tarde, Suresh Chandrakar, o principal acusado, seus irmãos Ritesh Chandrakar e Dinesh Chandrakar e seu supervisor Mahendra Ramteke foram presos sob a acusação de homicídio.

Segundo a polícia, Suresh Chandrakar, parente do jornalista falecido, ficou furioso com a notícia.

Mukesh Chandrakar trabalhou como jornalista freelance para o canal de notícias NDTV e também dirigiu um canal no YouTube ‘Bastar Junction’ que tem 1,59 lakh assinantes.