Dois funcionários estaduais morrem no local e quatro ficam feridos em um acidente de viação em Telangana

Duas pessoas morreram no local e quatro ficaram feridas em um acidente de viação na rodovia nacional número 167 de Mahabubnagar-Raichur, perto da vila de Gopalapuram, em Devarakadra Mandal, no distrito de Mahabubnagar, em Telangana, na terça-feira.

As vítimas foram identificadas como Basavaraj Nandikolmath, 58, um jornalista freelance que trabalhava para Prajavani, um diário Kannada, em Lingsugur, e Jangamamurthy, 67.

Os feridos identificados como Chinnayya, Amaresh, Bhagavan e Mallanna foram transferidos para o hospital distrital de Mahabubnagar.

A condição de dois é considerada crítica.

Os seis moradores da cidade de Lingsugur, no distrito de Raichur, voltavam para a cidade vindos da vila de Kolanupaka, no distrito de Yadadri Bhuvanagiri, no estado vizinho, depois de visitar um templo quando ocorreu o acidente.

Segundo os primeiros relatos, o veículo em que viajavam as vítimas colidiu com um caminhão basculante. O motivo do acidente ainda não foi determinado.

A polícia compareceu ao local e iniciou uma investigação.