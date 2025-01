Dois homens morreram saltando no rio Ancol e trata-se de um frentista, perseguido por um grupo de suspeitos que supostamente brigavam por terras

Jacarta – Dois funcionários de estacionamento conhecidos pelas iniciais D (25) e A (23) foram encontrados mortos em Kali Ancol, no norte de Jacarta, depois de saltarem para evitar um ataque de um grupo de pessoas armadas com armas brancas. Este trágico incidente envolvendo os irmãos foi supostamente desencadeado por uma disputa por uma vaga de estacionamento.

Aftian Kharis (35), um oficial da Força-Tarefa SDA que estava no local, prestou depoimento sobre o incidente.

“Parece que se trata de um problema de luta por espaço de estacionamento. “Houve um ataque e a vítima tentou escapar”, disse Haris na quinta-feira, 2 de janeiro de 2024.

 Kali Ancol que se tornou viral graças ao Twitter do TMC Polda Metro Jaya

Segundo Haris, antes do incidente, D, A e um colega trabalhavam como manobristas na rodovia com pedágio de Ancol. No entanto, a atmosfera ficou tensa quando um grupo de cinco a seis pessoas os atacou repentinamente com armas afiadas, incluindo facões.

O ataque repentino provocou resistência da vítima. Porém, em menor número, D e A decidiram fugir. Seguiu-se uma perseguição até que os dois foram empurrados para a beira do rio Ancol. Na tentativa de se salvarem, decidiram pular no rio.

Segundo Haris, um de seus companheiros que tentou prestar socorro também pulou no rio, mas não conseguiu salvar os irmãos. “A intenção era ajudar, mas no final ele também se afogou”, acrescentou.

Processo de Busca e Localização de Corpos

Este incidente teria ocorrido na tarde de quarta-feira por volta das 17h20. A equipe do corpo de bombeiros (damkar) foi imediatamente mobilizada para realizar uma busca com barcos de borracha. Porém, até tarde da noite, por volta das 22h, os corpos das duas vítimas não foram encontrados.

A busca continuou no dia seguinte, quinta-feira de manhã. Esses esforços valeram a pena quando os policiais encontraram o corpo de A às 08h59 WIB, cerca de cinco metros de onde ele saltou pela primeira vez. Poucos minutos depois, o corpo de D foi encontrado não muito longe do local onde o corpo de A foi encontrado, precisamente às 09h13 WIB.

“Ambas as vítimas foram encontradas mortas. “A posição deles não está longe do local do incidente”, disse Gatot Sulaeman, chefe de operações do subdepartamento de Gulkarmat, no norte de Jacarta.

Os corpos das duas vítimas foram imediatamente evacuados em um barco inflável e levados ao hospital para novos exames post-mortem. Até a publicação desta notícia, a polícia ainda investigava o motivo do ataque. Suspeitas temporárias apontam para disputas relacionadas com disputas por lugares de estacionamento, que muitas vezes se tornam uma fonte de conflito em áreas urbanas densas como o Norte de Jacarta.

Este incidente sublinha mais uma vez os elevados riscos enfrentados pelos trabalhadores informais, especialmente no sector do estacionamento, que estão frequentemente envolvidos em conflitos de interesses. Espera-se que os policiais prendam imediatamente os perpetradores para fazer justiça às vítimas e suas famílias.