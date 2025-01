Dois jovens indonésios prontos para lutar em Tóquio

Jacarta – Dois jovens indonésios estão prontos para lutar em Tóquio, Japão, em 1º de julho de 2025. Os dois são Putu Eka Budiarta e nem Luh fez Adeia Meysa Puteri.

Eles competirão pelo título de ‘jovem designer asiático do ano’ e terão a oportunidade de obter uma bolsa de estudos na Harvard Design School, Estados Unidos (EUA).

Putu Eka Budiarta, da Universidade de Warmadewa, em Bali com trabalho Renascimento da comunidade conseguiu alcançar Vencedor de ouro Para a categoria de arquitetura.

Enquanto isso, nem Luh fez de Adelia Meysa Puteri do Bali Design and Business Institute ter sucesso com seu trabalho, Mayungan Teh. Vencedor de ouro Para a categoria de design de interiores.

“Estou muito orgulhoso e feliz porque trouxe um bom nome para a universidade e também mostrei os resultados do meu trabalho duro para que esse trabalho possa ganhar um prêmio”, disse Putu Eka Budiarta.

Da mesma forma, não Luh fez Adela Meysa Putri admitiu que foi movida porque conseguiu ganhar um prêmio internacional. “Espero que este trabalho possa contribuir com os benefícios para a sustentabilidade da vida na Terra”, explicou.

Para obter informações, ambos foram os principais vencedores dos estudantes internacionais de design, a AYDA Awards 2024/25 com o tema ‘Converge: Gocal Design Solutions’, iniciado pela Nippon Paint.

Esses dois jovens indonésios ganharam prêmios em dinheiro de 20 milhões de IDRs cada, oportunidades de estágio e representaram a Indonésia para trabalhar duro na cúpula internacional Ayda em Tóquio, Japão, em 1º de julho de 2025.

Gerente sênior de marketing Linda Kam, da Nippon Paint Indonésia, quer incentivar os jovens designers a combinar a criatividade no design com os problemas globais para os quais lutam.

Segundo ele, o objetivo final deste trabalho é gerar esperança para pessoas que precisam de soluções e ajudar a sociedade a se desenvolver através do design.

“Os prêmios da AYDA não são apenas um meio de aperfeiçoar habilidades técnicas, mas também desenvolver o pensamento crítico de jovens designers, bem como aperfeiçoar suas habilidades no design de soluções de design que não são apenas estéticas, mas também funcionais e sustentáveis, e Tenha um impacto positivo no meio ambiente “, disse ele.