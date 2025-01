Dois juízes do Supremo Tribunal de Deli prestam juramento

Dois juízes do Tribunal Superior de Delhi prestaram juramento na quarta-feira (8 de janeiro de 2025), elevando o número total do tribunal para 37.

O presidente do tribunal em exercício, Vibhu Bakhru, prestou juramento aos juízes Ajay Digpaul e Harish Vaidyanathan Shankar em uma cerimônia realizada nas instalações do tribunal superior.

O governo central notificou na segunda-feira (6 de janeiro de 2025) as novas nomeações depois que o Colégio do Supremo Tribunal fez uma recomendação a favor dos dois advogados em exercício em agosto do ano passado.

Após o seu juramento, o tribunal superior tem agora 37 juízes. A força sancionada do tribunal é 60.