Dois membros da City Corporation desqualificados pela violação das disposições da Lei do KMC em Belagavi

O governo do estado desqualificou dois membros da corporação da cidade de Belagavi por violar algumas regras da Corporação Municipal de Karnataka (KMC) de 1976 em relação ao conflito de interesses.

O Comissário Regional Sanjay Shetnanavar emitiu uma ordem que anunciou a desqualificação de Ward Yadav de Ward nº 23 e Mangesh Pawar da ala nº 41.

Ambos venceram no bilhete do BJP nas eleições realizadas em 2021. Foi pela primeira vez em várias décadas que os candidatos lutaram no ingresso do partido. Anteriormente, eles costumavam lutar contra as eleições corporativas nas linhas da linguagem.

A ordem foi emitida após uma série de públicos que começaram após uma queixa do ativista social Supjit Mulgund.

O demandante disse que os dois obtiveram lojas no Rani Channabhairadevi Tinisukatte ou Khau Katta, uma rua de comida em Goaves de Belagavi.

Mulgund disse que essa foi uma violação clara das regras sobre o conflito de interesses que são explicados na lei.

Os réus argumentaram que o Departamento de Obras Públicas designou lojas um ano antes de serem eleitos membros da City Corporation.

No entanto, o comissário regional decidiu que os membros da corporação eram responsáveis ​​pela desqualificação, pois não podiam devolver as lojas depois de serem eleitos como membros de acordo com a Seção 26 (1) e (2).

Eles obtiveram e preservaram as lojas nos nomes de suas esposas. Anteriormente, ele conduziu uma inspeção e uma investigação à vista em funcionários públicos e oficiais da corporação e os oficiais da corporação. Os dois quartos foram declarados vagas.

O Sr. Mulgund disse a jornalistas em Belagavi na segunda -feira que esses membros da corporação usaram mal a instalação usando seu poder e influência, o que mostra que havia um conflito de interesses.

O gabinete do estado limpou o projeto Khau Katta para capacitar mulheres de castas programadas, tribos programadas, outras aulas de atraso e outras comunidades privadas.

Empreendedores e grupos de auto -help tiveram que conseguir lojas em Food Street e ganhar a vida. Mas as lojas foram atribuídas seletivamente aos ativistas do BJP com influência, derrotando o objetivo por trás do projeto, reclamado.

“Eles usaram influência indevida, violaram os lucros e causaram danos ao tesouro do estado”, disse ele.

Ele disse que apresentará outro conjunto de reclamações contra outros membros da corporação que violaram as regras.

O advogado Nitin Bolbandi e outros defenderam o Sr. Mulgund.