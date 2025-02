Dois mortos, 21 feridos quando o ônibus retorna a Tippur

Dois estudantes universitários morreram no local e 21 pessoas sofreram feridas quando o ônibus particular em que estavam viajando perto de Chengapalli no distrito de Tarupur na quinta -feira (6 de fevereiro de 2025) de manhã.

Segundo os relatos, o motorista do ônibus, com destino a Erode de Tiverupur, perdeu o controle da roda enquanto tentava superar um caminhão.

Os estudantes universitários falecidos foram identificados como Periyasamy e Harikrishnan. Cinco dos passageiros feridos admitiram o Hospital da Faculdade de Medicina do Governo em Perundurai sofreram sérios danos aos seus membros.

A polícia de Uthukuli registrou um caso e uma investigação maior está sendo realizada.