O ministro e as indústrias, D. Sridhar Babu, durante uma reunião com representantes de uma empresa da Secretaria, enfatizou o compromisso do governo do estado em promover seu crescimento. | Crédito da foto: arranjo

Com o Hyderabad emergindo como um centro de tecnologia da informação rápido e atraindo investimentos significativos das principais empresas globais, dois parques de TI semelhantes à cidade de Hitec se desenvolverão perto de Hyderabad para manter o impulso, o ministro e o Industrias D. Sridhar Babu na terça -feira na terça -feira (28 de janeiro).

Um estudo está sendo realizado para determinar os locais ideais e o escopo da terra necessária para os parques. “Estamos avaliando áreas adequadas nos arredores da cidade para garantir conectividade e acessibilidade perfeitas para funcionários e investidores”, disseram os representantes de software da empresa aos representantes da empresa que propuseram um investimento de rúpias de ₹ 100 milhões.

Reiterando o compromisso do estado de promover o crescimento de TI, Sridhar Babu disse que os parques de TI propostos terão infraestrutura de classe mundial e comodidades essenciais adaptadas aos profissionais. Os parques terão todas as instalações necessárias, incluindo sistemas de transporte robustos, garantindo uma viagem conveniente de qualquer lugar da cidade, disse o Gabinete do Ministro em comunicado em seu discurso.

Política de alocação de terras

Levando em conta os desafios que são indústrias para adquirir terras, o governo planeja vir com uma política dedicada de atribuição de terras. “Atualmente, não existe uma política específica para atribuir terras a indústrias, o que causou dificuldades para os empreendedores. A nova política atribuirá terras com base na escala de investimento e no número de empregos criados ”, afirmou. “O investimento de ₹ 100 milhões de rúpias propostas pelo software Dew é um testemunho da altura de crescimento de Hyderabad como um destino preferido de TI. O software Dew criará oportunidades de emprego para 900 profissionais nos próximos cinco anos ”, acrescentou.

Em outro comunicado, o escritório de Sridhar Babu disse que o ministro se reuniu com representantes da empresa multinacional da Ali AI. Após uma apresentação, ele manifestou interesse nas capacidades da tecnologia AI AI que promete melhorar as receitas tributárias estaduais e minimizar as perdas de renda.

Os representantes disseram que, ao integrar a ferramenta off -line com os departamentos do governo, é possível recuperar até 30% da renda que está atualmente perdida. Eles disseram que a Aleria AI só pode garantir que os beneficiários elegíveis recebam benefícios sob vários esquemas, promovendo assim a transparência e a eficiência. A Alero AI autorizou inovações IBT e tecnologias inológicas para comercializar sua tecnologia na Índia.