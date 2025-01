Dois peregrinos de Sabarimala morrem em colisão entre carro e ônibus

Duas pessoas morreram e outras três, incluindo duas crianças, ficaram gravemente feridas quando um carro que transportava peregrinos de Sabarimala colidiu com um autocarro turístico em Chadayamangalam, Kollam.

O acidente ocorreu por volta das 23h30 do sábado (4 de janeiro de 2025) próximo a Nettathara na MC Road e o carro ficou totalmente destruído no acidente. Alegadamente, uma família de Tamil Nadu estava viajando no carro com matrícula de Maharashtra.

Os falecidos foram identificados como Sharavanan (30) e Shanmugha Achari (70), residentes de Tamil Nadu.

Enquanto uma pessoa morreu no local, outra sucumbiu aos ferimentos na manhã de domingo (5 de janeiro). Atualmente, mais três pessoas, incluindo duas crianças que ficaram gravemente feridas no incidente, estão em tratamento no Thiruvananthapuram Medical College Hospital.