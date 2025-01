Dois presos em caso de roubo de caixa eletrônico no distrito de Mayiladuthurai

A polícia prendeu dois suspeitos em conexão com o recente roubo de um caixa eletrônico na agência do Indian Bank em Melasalai, Vaitheeswaran Koil, no distrito de Mayiladuthurai.

Cerca de ₹ 6,08 lakh foram roubados do caixa eletrônico no roubo, que ocorreu na noite de 5 de janeiro.

Agindo com base em uma reclamação apresentada pelo gerente da filial Ashok Kumar, a polícia de Vaitheeswaran Koil chefiada pelo inspetor (responsável) Puyal Balachandran registrou um caso e iniciou investigações. Seguindo instruções do Superintendente de Polícia (SP) G. Stalin, a equipe analisou imagens de CCTV, investigou criminosos conhecidos e formou duas equipes especiais sob a supervisão do Deputado SP P. Rajkumar para rastrear os culpados e recuperar o dinheiro roubado.

Durante uma verificação de veículo perto da estação ferroviária de Vaitheeswaran Koil no sábado, a polícia interceptou dois indivíduos em um veículo de duas rodas que deram respostas inconsistentes quando questionados.

Uma revista em seu veículo revelou maços de dinheiro. Após interrogatório, os suspeitos, identificados como D. Wilbert Raj da rua Panneer Selvam, Sirkazhi, e R. Vignesh de Melapathi, Sembanarkovil, confessaram o roubo.

A polícia recuperou ₹ 3,35 lakh, um telefone celular no valor de ₹ 31.000 e uma corrente de prata no valor de ₹ 5.000 dos suspeitos. Ambos foram mantidos sob custódia judicial.