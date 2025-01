Dois presos por arrastar duas mulheres Dalit por uma estrada em Morena, Madhya Pradesh

“A polícia de Madhya Pradesh prendeu dois homens na sexta-feira (3 de janeiro de 2025) por supostamente agredir uma mulher Dalit e sua filha e arrastá-los por uma estrada na cidade de Ambah, no distrito de Morena”, disseram as autoridades.

Segundo a polícia, o incidente ocorreu quando o filho de Anita Mahor jogou esterco de vaca em um cachorro latindo, após o que os acusados ​​identificados como Rajesh Tomar e Kumheir Singh Tomar chegaram à sua casa com alguns outros homens carregando paus e facas e atacaram os familiares. .

Um vídeo do incidente tornou-se viral nas redes sociais e mostra dois homens a arrastar a Sra. Mahor ao longo de um caminho da aldeia enquanto a sua filha mais nova se agarrava a ela, e alguns habitantes locais podem ser vistos a gritar com os homens. Mais tarde, a mulher é vista sangrando na cabeça e no rosto com a filha chorando. Outros homens também são vistos interagindo e abusando de outros membros da família.

O Congresso atacou novamente o ministro-chefe Mohan Yadav e o governo do Partido Bharatiya Janata pelos incidentes de atrocidades contra os dalits no estado.

“Mohan Yadavei fez de Madhya Pradesh o número um em atrocidades contra os dalits. Em Ambah de Morena, bandidos espancaram publicamente uma mãe dalit e sua filha com paus e feriram suas cabeças. No estado, capangas nas ruas e policiais nas delegacias estão estabelecendo novos recordes de atrocidades contra os dalits”, escreveu o congressista estadual Jitu Patwari no X.

No mês passado, um homem dalit morreu numa esquadra da polícia no distrito de Dewas quando foi chamado para registar as suas declarações relativamente a uma queixa contra ele. Embora a polícia afirmasse que ele tirou a própria vida, a família e os líderes do Congresso alegaram assassinato pelas mãos da polícia.

Um policial disse que os acusados ​​foram presos e um caso foi registrado contra eles com base em uma denúncia do filho mais velho da Sra. Mahor, Deepak Mahor.

O policial disse que o filho de 13 anos da Sra. Mahor ia jogar fora o esterco de vaca pela manhã quando um cachorro perto da casa do acusado começou a latir para ele. “O menino se assustou, jogou esterco no cachorro e fugiu. Depois disso, um grupo de quatro ou cinco homens foi até a casa deles e agrediu os familiares”, disse o policial, que não está autorizado a falar com a mídia.

Ele também disse que Mahor foi internada no hospital e que seu estado é “um pouco grave”, enquanto outros quatro membros da família, incluindo a filha mais nova, também sofreram ferimentos.

O oficial acrescentou que estão sendo feitos esforços para prender os outros acusados.