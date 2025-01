Dois terroristas infiltrantes mortos ao longo de Loc em Poonch de Jammu e Caxemira

“Dois terroristas fortemente armados foram mortos quando as tropas alertas afundaram sua tentativa de se infiltrar na linha de controle (LOC) no distrito de Poonch de Jammu e Caxemira”, disseram as autoridades na sexta -feira (31 de janeiro de 2025.)

“O incidente ocorreu na área de Khari Karmara, no distrito de Poonch, na quinta -feira (30 de janeiro de 2025) e uma operação de busca maciça estava sendo realizada quando os últimos relatórios foram recebidos nesta manhã”, disseram eles.

“O movimento terrorista foi detectado ontem à noite na linha de controle no setor de Ponch. As tropas de alertas rapidamente contrataram terroristas infiltrantes, causando um tiro intenso e pesado “, disse o corpo de cavaleiros cavaleiros de cavaleiro baseado no exército em uma posição X.

O exército disse que a operação continuou durante a noite, o que levou à neutralização de dois terroristas. “A busca pela área até agora resultou na recuperação de uma série de armas e lojas de guerra”, disseram autoridades do Exército.