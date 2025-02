Dois trabalhadores foram mortos depois de cair do apartamento de Gondola no 8º andar em Bekasi

Bekasi, vivo – Dois trabalhadores morreram depois de cair da gôndola enquanto limpavam o vidro externo de um apartamento na cidade de Bekasi, Java Ocidental, na sexta -feira, 7 de fevereiro de 2025. Esse trágico incidente ocorreu por volta das 09h30, quando a gôndola se aproximou da altura da altura do Oitavo andar.

“(As vítimas estão limpando) Glass Glass, () Top Mall (Building) Mall”, disse a unidade de investigação criminal da Polícia de Bekasi do Sul, AKP Imam Prakoso, sexta -feira, 7 de fevereiro de 2025.

O incidente ocorreu em um apartamento localizado em Jalan Raya Pekayon, vila de Pekayon Jaya, South Bekasi. As duas vítimas, conhecidas por ter as iniciais C e D, estavam limpando o vidro do lado de fora do edifício usando gôndola. No entanto, inesperadamente, eles caíram do auge do oitavo andar.

A causa deste incidente ainda não é conhecida. A polícia ainda está conduzindo investigação para descobrir se há negligência nos procedimentos de segurança do trabalho ou problemas técnicos na gôndola usada.

A equipe policial da delegacia de Bekasi realizou uma cena de crime (TKP) e examinou várias testemunhas para descobrir a causa do acidente. Além disso, as evidências na forma de equipes de roupas e trabalho para vítimas garantiram uma maior investigação.

Até agora, as autoridades ainda estão explorando se houver violações dos padrões de segurança trabalhista no uso da gôndola. Se o elemento de negligência for encontrado, as partes relacionadas poderão enfrentar consequências legais de acordo com as regras aplicáveis.