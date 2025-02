Dominando como um Land Cruiser, este carro chinês tem 66 km de gasolina por litro

Ukuhu, vivo -Chen acaba de anunciar que o primeiro lote do Exeed VX C-DM, o último SUV híbrido que tem uma aparição elegante, como o Toyota Land Cruiser, deixou oficialmente o caminho de produção em 7 de fevereiro.

Este modelo entrou imediatamente na fase anterior e estava programado para ser lançado oficialmente em março de 2024

Como referência, a variante VX Exeed VX Gasoline é atualmente vendida entre 193.900 e 233.900 yuan ou cerca de RP415 milhões – RP500 milhões.

Citado por Viva de Carnewschina, no sábado, 8 de fevereiro de 2025, este modelo híbrido mais recente é colocado como dimensões médias a grandes com um comprimento de 5,010 mm, 1.940 mm de largura e 1.800 mm de altura e distância na estrada 2.900 mm.

Comparado à variante da gasolina, esta versão híbrida é 40 mm a mais e 8 mm mais alta. O peso do veículo atinge 2.280 kg e está disponível na configuração de seis ou sete assentos.

Em termos de design, o Exeed VX C-DM ainda mantém uma aparência elegante com uma grande grade média de uma forma média e um farol de farol de ponto. A parte traseira aplica o conceito de design “menos é mais” com uma luz traseira moderna na forma de bifurcação.

O logotipo C-DM no canto inferior esquerdo da porta do porta-malas e o emblema AWD no lado direito mostra a identidade deste carro como um SUV híbrido com um sistema de tração nas quatro rodas.

Este carro foi construído na plataforma híbrida M3X e usa um sistema de complemento híbrido que combina um motor 1,5T com dois motores elétricos. O motor a gasolina de 1,5T produz uma potência máxima de 154 cavalos de potência, enquanto a potência total do motor elétrico atinge 456 hp.

Com uma bateria ternária de lítio de 34,46 kWh, o Exeed VX C-DM pode cobrir a eletricidade pura de até 143 km, enquanto a distância total atinge 1.300 km. A aceleração de 0 a 100 km/h é alcançada em aproximadamente 5 segundos.

A eficiência de combustível também é impressionante, com um consumo médio de cerca de 1,5 litros por 100 km ou equivalente a 66,7 km por litro.