Domingo mostra progresso: Estados Unidos cambaleiam após ataques de Ano Novo; O 119º Congresso começa a trabalhar

Os Estados Unidos estão se recuperando de dois ataques de Ano Novo em Nevada e Louisiana, que custaram várias vidas e feriram dezenas.

As autoridades disseram que o suspeito do ataque terrorista em Nova Orleans, Shamsud-Din Jabbar, agiu sozinho quando bateu uma caminhonete Ford alugada contra uma multidão, matando pelo menos 14 pessoas e ferindo dezenas de outras. Horas depois, em Las Vegas, Matthew Livelsberger, um Boina Verde, foi morto em um Tesla Cybertruck que explodiu em frente ao hotel Trump. O veículo continha fogos de artifício e botijões de gás, enquanto Livelsberger, disseram as autoridades, morreu devido a um ferimento autoinfligido por arma de fogo pouco antes da explosão.

Na capital do país começou a funcionar o 119º Congresso. O presidente da Câmara, Mike Johnson (R-La.), Foi reeleito para o cargo mais importante da Câmara em uma longa votação no primeiro turno na tarde de sexta-feira. O Senado, que fracassou na sexta-feira, foi menos controverso quando o vice-presidente Harris empossou os novos membros da câmara. O novo líder da maioria no Senado, John Thune (RSD), já fez uma promessa, afirmando que faria questão de preservar a obstrução do Senado. O senador mais antigo e mais antigo do órgão, Chuck Grassley (R-Iowa), foi empossado como presidente pro tempore.

Todos os tópicos provavelmente serão discutidos nos programas de domingo desta semana.

O secretário de Segurança Interna (DHS), Alejandro Mayorkas, disse durante uma entrevista que “não é justo” alegar que Nova Orleans ignorou o boletim e outros memorandos que apontavam para riscos aumentados de agressores usarem carros para infligir danos a transeuntes. Mayorkas está programado para aparecer no programa “This Week” da ABC, onde provavelmente discutirá as maneiras como o DHS está se preparando para outro ataque fatal e possivelmente fornecerá novas atualizações relacionadas ao incidente da Bourbon Street.

Thune, que substitui o líder republicano, senador Mitch McConnell (R-Ky.), Já prometeu preservar a obstrução legislativa, dizendo que a regra “tem talvez o maior impacto na preservação da visão dos Fundadores para o Senado”. O republicano de Dakota do Sul também disse que a extensão da Lei de redução de impostos e empregos de 2017 do presidente eleito Trump, a segurança das fronteiras, a desregulamentação e os gastos com defesa serão as principais prioridades para os republicanos na câmara alta. Thune estará no programa “Meet the Press” da NBC, onde provavelmente discutirá o caminho do Senado para implementar a agenda de Trump para 2025 e compartilhará mais sobre sua relação de trabalho com o recém-reeleito presidente Johnson.

Johnson teve um caminho difícil de volta ao martelo quando o deputado Thomas Massie (R-Ky.) Se recusou a endossar o legislador da Louisiana durante a votação nominal, enquanto os deputados Keith Self (R-Texas) e Ralph Norman (RS.C. ) optaram por votar também em outros membros antes de finalmente mudarem seus votos depois de falar por telefone com Trump, que apoiou Johnson, na sexta-feira. Johnson aparecerá no Sunday Morning Futures da Fox News, onde provavelmente discutirá o plano do Partido Republicano para implementar a agenda de Trump na Câmara e como ele planeja trabalhar com alguns membros do House Freedom Caucus que demandas delineadas para ele após sua reeleição bem-sucedida.

O novo “czar da fronteira” de Trump, Tom Homan, disse esta semana que a nova administração deve prestar muita atenção aos potenciais radicais e extremistas em várias agências, incluindo as forças armadas dos EUA, após os dois ataques em Las Vegas e Nova Orleães. Homan está programado para aparecer no programa “Face the Nation” da CBS, onde provavelmente discutirá os planos do governo Trump para administrar a fronteira EUA-México.

Aqui está a lista completa de aparições nos talk shows de domingo desta semana:

“O Domingo da Colina” da NewsNation: Representante Tony Gonzales (R-Texas).

“Esta semana” da ABC: o secretário de Segurança Nacional, Alejandro Mayorkas; Deputado Michael McCaul, R-Texas; Dr. Ashish Jha, reitor da Escola de Saúde Pública da Brown University.

“Conheça a Imprensa” da NBC: Sens. John Thune, R-S.D., Chuck Schumer, DN.Y., e Adam Schiff, D-Calif.

“Estado da União” da CNN: Sens. Amy Klobuchar, D-Minn., Jim Banks, R-Indiana, e Mark Kelly, D-Ariz.; Representantes Brandon Gill, R-Texas, Yassamin Ansari, D-Ariz., Riley Moore, RW.Va., e Adam Gray, D-Calif.

“Enfrente a Nação” da CBS: Thuna; Representantes Nancy Pelosi, D-Calif., Mike Turner, R-Ohio, e Jim Himes, D-Conn.; Tom Homan, o “czar da fronteira” da próxima administração Trump.

“Fox News Domingo” da Fox News: Senador Bill Cassidy (R-La.); Representante Adam Smith (D-Wash.).

Fox News “Futuros de Domingo de Manhã”: Palestrante Mike Johnson (R-La.); Senadores Lindsey Graham (RSC); Ron Johnson (R-Wis.); Deputado Byron Donalds (R-Flórida); Editora-chefe de “The Federalist” Mollie Hemingway.

