Domingo mostra uma prévia: Trump retorna a Washington enquanto a trifeta republicana toma forma

O presidente eleito Trump retorna oficialmente a Washington, onde será empossado na segunda-feira para seu segundo mandato na Casa Branca, à medida que a trifeta do Partido Republicano toma forma. O Congresso deverá entrar numa provavelmente movimentada sessão legislativa da primavera para aprovar a agenda do comandante-em-chefe.

No Médio Oriente, Israel e o grupo militante palestiniano Hamas chegaram a um acordo de cessar-fogo na quarta-feira, um acordo que deverá entrar em vigor no domingo, trazendo a paz à região marcada pela guerra há 15 meses. A grande questão agora é se o cessar-fogo, que consiste em três fases, se manterá, algo que Trump, como novo presidente, terá de supervisionar.

Reféns em Gaza e prisioneiros palestinos serão libertados no domingo, após a aprovação da proposta por Israel, após várias horas de deliberações.

O embaixador de Israel nos Estados Unidos, Michael Herzog, aparecerá no “Fox News Sunday”, onde provavelmente discutirá a estabilidade do acordo de cessar-fogo, a implementação da primeira fase do acordo e possivelmente o que poderia ser o relacionamento de Israel com os Estados Unidos. parece. Trump na Casa Branca.

O senador Ted Cruz (R-Texas) aparecerá no programa “The Hill Sunday” da NewsNation, onde provavelmente discutirá a próxima posse presidencial e a potencial avalanche de ordens executivas que o governo está prestes a redigir. O senador, que representa um estado fronteiriço, provavelmente também falará sobre a votação do Senado para promover a Lei Laken Riley, legislação que leva o nome de uma estudante de enfermagem da Geórgia que foi assassinada por um imigrante ilegal que tinha antecedentes criminais.

O presidente da Câmara, Mike Johnson (R-La.), aparecerá no programa “Meet the Press” da NBC no domingo. Durante a sua aparição, o legislador republicano provavelmente discutirá a posse do presidente eleito e apresentará alguns dos planos da conferência do Partido Republicano para o próximo projeto de reconciliação de longo alcance esperado para este ano.

Todos esses tópicos provavelmente serão discutidos nos talk shows de domingo desta semana:

“The Hill Sunday” do NewsNation: Senador Ted Cruz (R-Texas); Senador Ted Budd (RNC); Representante Adam Smith (D-Wash.)

“Esta semana” da ABC: Conselheiro Adjunto de Segurança Nacional Jon Finer; Senador Alex Padilla (D-Califórnia); Steve Bannon, ex-estrategista do presidente eleito Trump; Jonathan Dekel-Chen e Gillian Kaye, pais de um israelense-americano mantido refém pelo Hamas.

“Meet the Press” da NBC: o presidente da Câmara, Mike Johnson (R-La.); Deputado Hakeem Jeffries (DN.Y.); Martin Luther King III.

CNN “Estado da União”: o novo conselheiro de segurança nacional Mike Waltz; Deputado Jim Jordan (R-Ohio); Rahm Emanuel, ex-embaixador dos EUA no Japão; Ronen e Orna Neutra, pais de um israelense-americano assassinado pelo Hamas, e Yael e Adi Alexander, pais de um israelense-americano mantido refém pelo Hamas.

“Enfrente a Nação” da CBS: Valsa; Os senadores Lindsey Graham (RSC) e Tim Kaine (D-Va.); Brett McGurk, conselheiro da Casa Branca para o Oriente Médio; Janti Soeripto, presidente e CEO da Save the Children.

“Fox News Domingo” da Fox News: Senador Dave McCormick (R-Pa.); Deputado Jared Moskowitz (D-Flórida); O embaixador de Israel nos Estados Unidos, Michael Herzog.

