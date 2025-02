Don Lemon retorna à acusação de rumores de Kanye West Grammys

Kanye West e sua esposa Bianca Censori causou uma controvérsia generalizada quando censura seu casaco de couro preto no tapete vermelho do prêmio Grammy 2025, realizado na arena Crypto.com em Los Angeles, para revelar o traje do corpo embaixo. Os rumores começaram a circular mais tarde foram escoltados fora do evento, com muitos pontos de venda que relataram o assunto. No entanto, isso foi interpretado por outras mídias, e West acusou o ex -apresentador e jornalista de televisão da CNN, Don Lemon, para iniciar os rumores. Isso levou Lemon a responder, descartando as acusações.

Don Lemon corrige a acusação de Kanye West sobre ele

A aparição de West e Censori no Grammy no domingo, 2 de fevereiro, causou uma tempestade da mídia. Segundo os relatos, a Entertainment Tonight disse que o casal apareceu no evento indisponível e foi escoltado. No entanto, Página seis Mais tarde, ele citou uma fonte para informar que West e Censori deixaram o local por conta própria.

Na segunda -feira, 3 de fevereiro, oeste, de acordo com os relatórios, apelou ao Instagram e responsabilizou Don Lemon por rumores em uma posição dele. “Este é o tolo que começou o boato de que minha esposa e eu jogamos os grampos”, escreveu ele.

Posteriormente, Lemon compartilhou um vídeo Na mesma plataforma no mesmo dia e negou fortemente as acusações de West. Indo ao rapper, Lemon disse que “começou um boato de que eles o expulsam do Grammy”, mas “ele realmente o corrigiu”. Ele acrescentou: “Vi alguém da sua equipe que me pediu para corrigi -lo porque ele havia sido relatado em todos os lugares”.

Lemon também atingiu como West expressou seu apoio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, várias vezes. “Siga o seu S, reto”, disse ele. “Esse chapéu ‘Make America Great Again’ deve estar muito apertado na sua cabeça.”

Em particular, Lemon disse em um Publicação anterior do Instagram Que um porta -voz do oeste lhe disse que o vencedor de 24 horas do Prêmio Grammy recebeu um convite para o evento, mas não foi forçado a sair.