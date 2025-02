Don Mattia Ferrari Speed ​​em Casarini

Jornalista, ativista, proprietário. E agora também um padre. Listar “Spyed” com o software se expande Grafite sociedade Paragon. O último da série é Don Mattia FerrariEm capelães a bordo da parteira, que salva as pessoas, a organização não governamental de duas outras vítimas do spyware “zero clique”: líder Luca Casarini e o proprietário Beppe caccia. Dois promotores estão investigando: Nápoles e Palermo, onde Casarini foi ouvido hoje por mais de duas horas.

A oposição está retornando a pedir violentamente uma explicação ao governo: “Giorgia Meloni vai parar de correr e se comprometido a esclarecer”, pergunta o secretário Dem, Elly Schlein. O centralista diz que Meta Don Ferrari anunciou que o objetivo de um “ataque sofisticado apoiado por entidades governamentais não identificadas”, em 8 de fevereiro de 2024, no mesmo dia Casarini. Isso observa as ONGs “, sugere que elas podem ser focadas como parte do mesmo” grupo “. Use várias tecnologias na mesma operação de supervisão ”. Ele também lembra que “Don Mattia não trabalha com um título puramente individual, mas executa um serviço em plena comunhão e harmonia com as autoridades da igreja que têm jurisdição sobre essas questões”.

De manhã, os investigadores do Centro Operacional da Polícia Cibernética em Palerm foram ouvidos delegações dos promotores de Palermo e Nápoles (que iniciaram o conjunto após a queixa do diretor Francesco Cancellato). O depoimento informa o ativista, serviu aos investigadores que “obtenham informações sobre os horários, na estrada e como aprendi que fui submetido a um ataque de spyware”. O expoente da Mediterranea também relata “Conta X, perto da Líbia Secret Services, uma relógio de resgate migratória, onde o escritório do escritório do promotor público já investiga as ameaças de Don Mattia”. Outras passagens agora se aplicarão à análise de que o promotor levará ao seu telefone sujeito a espionagem. “O dispositivo – explica – já está na posse do promotor. As análises serão realizadas na presença de meus advogados, juntamente com as partes e técnicas nomeadas pelo escritório do promotor ”.

Os crimes esperados são um crime de abusar de acesso a equipamentos cibernéticos e escutas telefônicas ilegais. A oposição retorna ao ataque. Schlein fala sobre “assuntos preocupantes: pedimos ao governo que nos dissesse quais entidades estatais aprovaram a instalação do software Paragon em telefones celulares de espionagem e o governo não fornece essas respostas. O que está preocupado? Por que o primeiro -ministro encontra tempo para participar de todas as convenções soberanas, mas não a encontrará para esclarecer esses fatos muito sérios e transformá -los no Parlamento? Mattia Ferrari “. Eles seguiram em frente, o líder IV, Matteo Renzi,” também Don Mattia, é louco. Ele pode fingir ser Angelo Bonelli (AVS) que “meu colega Fratoianni e eu falamos várias vezes e fomos capturados pela igreja e superamos todo o limite.

