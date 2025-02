Donald Trump aprova a extradição do ataque terrorista 26/11 acusado de Tahawwur Rana para a Índia

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que seu governo aprovou a extradição de “muito mal” Tahawwur Rana, buscada pelas agências de investigação indiana por seu papel nos ataques terroristas de Mumbai 11/26 de justiça na Índia.

Leia também | PM Narendra Modi nos visita ao vivo

Rana, um cidadão canadense de origem paquistanesa, está atualmente alojado em um centro de detenção metropolitano em Los Angeles. Sabe -se que está associado ao terrorista paquistanês americano David Coleman Headley, um dos principais conspiradores dos ataques de 26/11.

Falando em uma reunião de imprensa conjunta, juntamente com o primeiro -ministro Narendra Modi, que está em uma visita aos Estados Unidos, o presidente Donald Trump na quinta -feira (13 de fevereiro de 2025): “Hoje tenho o prazer de anunciar que meu governo aprovou a extradição de Um dos conspiradores e pessoas muito más no mundo, e tendo a ver com o horrível ataque terrorista de Mumbai, para enfrentar a justiça na Índia.

A extradição da RANA foi autorizada pela Suprema Corte dos Estados Unidos em janeiro, pois rejeitou seu pedido de revisão no caso. A Índia disse no mês passado que estava trabalhando com as autoridades dos EUA para extradição precoce do sapo.

“A Suprema Corte dos Estados Unidos em 21 de janeiro se recusou a ouvir um pedido do réu. Agora estamos trabalhando com o lado dos Estados Unidos em questões de procedimento para a extradição precoce para a Índia do acusado no ataque terrorista de Mumbai”, ele teve Tinha o porta -voz do ministério externo Randhir Jaiswal. ditado.

Em 26 de novembro de 2008, um grupo de 10 terroristas paquistaneses entraram em um alvoroço, realizando um ataque coordenado em uma estação ferroviária, dois hotéis de luxo e um centro judeu, depois que eles se esgueiram para a capital financeira da Índia usando a rota marítima na rota no mar na mar Mar da Arábia. .