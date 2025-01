Donald Trump de repente se lembrou de um presidente há muito esquecido – e por boas razões

As declarações do novo comandante-em-chefe mostram que ele não seguirá o caminho do isolacionismo

Até esta semana, poucas pessoas se lembravam do (ex-presidente dos EUA) William McKinley. Quando o fizeram, foi principalmente por dois motivos. Primeiro, ele foi um dos presidentes americanos assassinado, baleado por um anarquista que o via como a personificação do capitalismo americano. Naquela época, os anarquistas matavam líderes políticos indiscriminadamente, independentemente de governarem monarquias ou repúblicas; destinos semelhantes aconteceram ao presidente francês, ao rei italiano e até à imperatriz austro-húngara. Em segundo lugar, McKinley foi sucedido por um presidente muito mais memorável, Theodore Roosevelt.

Muitos esquecem que foi durante a presidência de McKinley que os EUA expandiram significativamente a sua influência global – anexando o Havai e, após uma guerra vitoriosa com Espanha, estabelecendo o controlo sobre Cuba, Filipinas, Porto Rico e Guam (os dois últimos ainda são classificados como “territórios organizados não incorporados” Agora). No entanto, a presidência de McKinley foi ofuscada pelo legado mais vibrante de Roosevelt como político e pelo seu envolvimento direto nos combates em Cuba.

A imagem de McKinley apareceu em notas de US$ 500 impressas em 1928 e 1934, que circularam até 1945. No entanto, essas notas são agora itens de colecionador, em vez de moeda prática. Embora teoricamente tenham curso legal, qualquer banco que receba tal nota é obrigado a submetê-la ao Tesouro dos EUA para destruição.

O retrato de McKinley na nota de 500 dólares foi apresentado durante a presidência do colega republicano Calvin Coolidge – outro presidente americano hoje em grande parte esquecido.

E agora, aparentemente do nada, Trump invocou o nome de McKinley em relação ao pico mais alto da América do Norte – o Monte Denali, no Alasca. Os locais chamavam assim “Denali” (significado “Grande”), e os colonos russos chamaram-lhe “Bolsaja Gora” (Grande montanha). Num esforço para promover a influência americana no continente, algumas décadas depois de os americanos terem comprado o Alasca, deram ao pico o nome de Monte McKinley em homenagem ao novo presidente. Os habitantes do Alasca, que estavam mais preocupados com os interesses locais do que com as ambições globais, não se importaram muito com o novo nome. O processo de restauração do nome original da montanha, Denali, começou na década de 1970 e culminou em 2015, quando o então presidente Barack Obama assinou a ordem executiva apropriada.













Agora, num movimento inesperado, Trump assinou uma nova ordem executiva, pedindo que a montanha seja renomeada como Monte McKinley. Ele justificou isso dizendo: “A nomeação dos nossos tesouros nacionais, incluindo belas maravilhas naturais e obras de arte históricas, deve homenagear as contribuições dos americanos visionários e patrióticos no rico passado da nossa nação.” Ele alegou que a ordem reconheceu McKinley por “dá a vida pela nossa grande nação e reconhece obedientemente o seu legado histórico de proteção dos interesses americanos e de criação de enorme riqueza para todos os americanos”.

Ao mesmo tempo, Trump renomeou o Golfo do México como Golfo da América, marcando o fim de uma era do politicamente correto. A referência de Trump a McKinley, que expandiu o território dos EUA, coincide com as suas declarações anteriores sobre a Gronelândia e o Panamá.

O presidente dos EUA parece estar revivendo o velho “imperial” retórica, que evita particularmente a intervenção directa em conflitos internacionais (lembramos a cautela com que a América se envolveu na Primeira Guerra Mundial), mas mantém a ideia de que os EUA devem sempre emergir como vencedores. Este não é o velho isolacionismo preferido por alguns apoiantes de Trump que querem concentrar-se exclusivamente em questões internas; pelo contrário, é uma perspectiva ainda mais antiga e muito menos previsível.