Donald Trump enfrenta uma série de provações e tribulações

Quando Donald Trump tomar posse pela segunda vez em duas semanas, enfrentará a tarefa quase impossível de governar eficazmente.

Apesar das ilusões republicanas de vencer eleições eleitorais amplas e massivasmandatopara governar, Trump terá amais finodas margens políticas de qualquer presidente certamente deste século. E para obter a pluralidade de votos, temos de perceber que mais de metade dos americanos nãonão votepara ele por vários motivos, desde absoluto desgosto por seu caráter e seu passado.históriaconsidere que tanto ele quanto Kamala Harris são inadequados para o cargo.

De longe, o maior desafio e obstáculo ao sucesso de Trump é convencer um número substancial desta maioria de que ele merece ser o seu presidente. Espera-se que ele possa fazer isso. Uma questão será qual Trump surgirá.

Melhor é Trump, o líder carismático que abandonou a sua ideologia de lutar até à morte em favor do ex-presidente ferido, erguendo o punho e gritando “Lute, lute, lute.Se, como observou Lincoln, os “melhores anjos” de Trump perseveram ou a versão mais sombria cuja sombria primeira posse, há oito anos, cunhou a expressão “americano”.carnificina”permanece desconhecido. Mas sua presidência dependerá disso.

Quando questionado se os Estados Unidos estão melhores ou piores do que há quatro anos, como o presidente Joe Biden teria respondido a essa pergunta quando assumiu o cargo em 2021? A pandemia de COVID não seguiu seu curso. A economia estava instável. E Trump apenas conseguiu dividir ainda mais a nação.

Mas isso foi antes de a Rússia invadir a Ucrânia em 2022 e o presidente da China, Xi Jinping, ordenar aos seus militares que se preparassem para uma contingência em Taiwan até 2027. E ninguém teria suspeitado que Biden perderia a sua candidatura à reeleição numa noite de debate com Trump em junho. por ser incoerente. e claramente deteriorado.

Também pode não ser coincidência que desde a eleição de Trump, e apesar do seu crescimento recorde este ano, oÍndice Dow JonesA média das ações caiu 3.000 pontos. Os aliados na Europa temem o pior, dadas as políticas percebidas de “América Primeiro” que tornam os Estados Unidos mais isolacionistas e, em essência, elevam a ponte levadiça metafórica para o mundo exterior. Um deputado britânico recentemente reformado, o Exmo. Tobias Ellwood me contou sobre essa preocupação há alguns dias.

Embora alguns de nós pensem que TrumpaspiraçõesFazer do Canadá o 51º estado, comprar a Gronelândia à Dinamarca e tomar o Canal do Panamá ao Panamá é um desvio de orientação e um engano para esconder outras iniciativas ou é uma ilusão, essa não é a percepção no Reino Unido.

Este cenário é uma retirada dos Estados Unidos de ser o polícia do mundo para ser o guardião da Fortaleza América, que se torna mais segura graças a estas aquisições territoriais que são uma protecção do resto do mundo.

À medida que as calotas polares derretem, a Gronelândia dará aos Estados Unidos uma proteção para combater a exploração chinesa e russa das novas rotas marítimas. A propriedade do canal dará aos Estados Unidos influência sobre quem pode ou não usá-lo para trânsito, numa altura em que Trump está a impor tarifas elevadas para tornar a América novamente rica e ajudar a saldar a dívida de 36 biliões de dólares.

Por um lado, este cenário parece absurdo. Estados Unidos tiveramEu tentei duas vezestrazer o Canadá para o grupo durante e após a Revolução Americana e falhou. Porque é que a Gronelândia é necessária para aceder ao Árctico quando o Alasca já faz parte da União? E salvo uma invasão, o Panamá não abandonará o canal.

No entanto, com Trump você nunca sabe. E isto não inclui a Ucrânia ou quais são os planos de Trump para acabar com esse conflito.

Possivelmente mais realista é a situação política interna. desafio. O limite máximo da dívida e o orçamento necessitam de acção legislativa imediata. Com uma maioria muito estreita na Câmara, como serão cumpridas as promessas de fronteira e deportação? Serão os cortes fiscais de Trump ampliados e outras iniciativas aprovadas?

E será que o seu Departamento de Eficiência Governamental terá sucesso ou criará tantas perturbações que apenas o caos e a estagnação poderão resultar?

Francamente, dada a mão política que lhe será dada, perguntamo-nos como Lincoln ou FDR poderiam jogar com mais sucesso do que Trump. Se “Better Trump” triunfar e conseguir convencer a maioria dos americanos a acreditar nele, as probabilidades de sucesso só poderão aumentar. Se o “Trump mais sombrio” prevalecer, então a nação e provavelmente o resto do mundo estarão em apuros.

O que vai acontecer? Talvez a sua segunda posse forneça algumas pistas.

Harlan Ullman Ph.D. (Twitter/ Seu próximo livro, a ser publicado em 2025, é “O Grande Paradoxo: Pensamento Estratégico em um Mundo Não Estratégico”.

