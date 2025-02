Donald Trump Gaza Plan Saudi-Israel laços: analistas

O presidente Donald Trump se reúne com o primeiro -ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no Salão Oval da Casa Branca, na terça -feira, 4 de fevereiro de 2025, em Washington. | Crédito da foto: AP

O plano do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para cuidar de Gaza, impõe tentativas de forjar laços emblemáticos entre a Arábia Saudita e Israel e alimentar o sentimento anti -americano no reino rico em petróleo, disseram analistas.

A proposta de Trump de reconstruir Gaza e expulsar os mais de dois milhões de palestinos que vivem no território causaram uma reação global e enfureceram o mundo árabe, o que dificulta a consideração da normalização.

“Se essa será sua política, ele fechou a porta para o reconhecimento saudita de Israel”, disse James Dorsy, pesquisador do Instituto do Oriente Médio da Universidade Nacional de Cingapura, à AFP.

O reconhecimento de Israel para a Arábia Saudita, o lar dos locais mais sagrados do Islã, é visto como um grande prêmio da diplomacia do Oriente Médio destinada a acalmar tensões crônicas na região.

Mas a Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo e a maior economia do Oriente Médio, agora enfrenta o espectro de instabilidade em suas fronteiras se os vizinhos Jordan e o Egito repentinamente hospedam grandes quantidades de exilados de Gaza.

Editorial | Um pedido de caos: na proposta de Strip Gaza por Donald Trump

Ao mesmo tempo, o RIAD deve manter relações cordiais com Washington, a dele por um longo tempo e o baluarte contra o principal jogador regional do Irã.

“Quando se trata de segurança, a Arábia Saudita não tem para onde ir além de Washington”, disse Dorsy. “Não há mais ninguém. Não é a China. Eles não estão dispostos e não podem.

“E depois da Ucrânia, você quer confiar na Rússia?”

Reação rápida

Os sauditas se dedicaram a conversas provisórias sobre a normalização pelos Estados Unidos ao surto da Guerra de Gaza, quando pararam as negociações e apertaram sua posição.

Eles reagiram velocidade incomum à proposta de Trump, feita durante uma aparição com o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu em Washington.

Aproximadamente uma hora após seus comentários, por volta das 4:00 da manhã, horário saudita, o Ministério das Relações Exteriores publicou uma declaração sobre X que “reafirma sua rejeição inequívoca de … tenta substituir o povo palestino de suas terras”.

Na mesma afirmação, o saudita rejeitou o comentário de Netanyahu de que a normalização “iria acontecer”, repetindo sua insistência de que não haveria laços sem um estado palestino.

O plano de Trump carrega riscos reais para Riyadh, que está lançando tudo para uma mudança econômica ambiciosa após o petróleo que depende da estabilidade para atrair negócios e turismo.

Se os Gazanes forem deslocados para o Egito e a Jordânia, “enfraquecerão dois países essenciais para a estabilidade regional e particularmente a segurança saudita”, disse o pesquisador saudita Aziz Alghashian.

“O plano de Trump, juntamente com a abordagem de Netanyahu, aumenta grandes riscos para a Arábia Saudita.

“Ele enfatiza que eles não são parceiros verdadeiros pela paz aos olhos de Riad, especialmente Netanyahu, que parece querer todos os benefícios sem fazer concessões”.

‘Faça a normalização mais difícil’

As declarações de Trump “desestabilizarão ainda mais a região e alimentarão o sentimento anti -americano, particularmente na Arábia Saudita”, disse Anna Jacobs, do Instituto de Estados do Golfo Árabe em Washington.

“Isso está tornando a normalização do Israel Saudi-Israel mais difícil, não mais fácil”.

Andreas Krieg, do King’s College London, disse que a Arábia Saudita não concordaria humildemente na normalização se Washington ordenasse.

Antes da Guerra de Gaza, a Arábia Saudita estava negociando garantias de segurança e ajudou a construir um programa nuclear civil em troca de laços israelenses.

“Eles não são um estado de Vassall dos Estados Unidos, então não estão apenas tomando um Diktat de Trump”, disse Andreas Krieg, da King’s College London.

“E acho que permanecerá firme em suas posições, disposto a negociar aqui e ali. Mas as principais linhas vermelhas permanecem.

“Ninguém na Arábia Saudita está interessado em vender o status palestino. Essa é o último e o mais importante chip de negociação que a Arábia Saudita tem em termos de autoridade e legitimidade no mundo árabe e muçulmano”.

Mas a questão é como a Arábia Saudita e seu governante de 39 anos continuarão, o herdeiro do príncipe Mohammed bin Salman.

“Acho que a Arábia Saudita toma medidas importantes agora”, disse Krieg.

“Obviamente, eles têm suas próprias alavancas que podem ser usadas para pressão sobre os Estados Unidos, principalmente no setor de energia. Não acho que a saudita queira usá -lo neste momento”.