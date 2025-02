Donald Trump para cortar todos os futuros fundos dos EUA para a África do Sul

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse domingo (2 de fevereiro de 2025) que cortaria todos os fundos futuros para a África do Sul porque disse que “certos tipos de pessoas” estavam sendo tratados “muito ruins”.

“A África do Sul está confiscando terras e tratando certos tipos de pessoas muito mal”, disse Trump em uma posição social de verdade.

“Os Estados Unidos não o defenderão, vamos agir. Além disso, cortarei todos os fundos futuros para a África do Sul até que uma investigação completa dessa situação tenha sido concluída!” Adicionado.

Em 2023, os Estados Unidos forçaram quase US $ 440 milhões em assistência à África do Sul, de acordo com as estatísticas do governo dos Estados Unidos.

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, disse no mês passado que não estava preocupado com o relacionamento de Trump.

Ramaphosa disse no final de janeiro que havia falado com Trump após sua vitória eleitoral e esperava trabalhar com seu governo.

Durante seu primeiro governo, Trump prometeu investigar os assassinatos em grande escala não testados de agricultores brancos na África do Sul e aquisições violentas da Terra.