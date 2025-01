Donald Trump quer banir o TikTok ou salvá-lo?

O debate sobre se Donald Trump quer proibição qualquer salvar tiktok chamou a atenção porque o futuro do aplicativo nos Estados Unidos é incerto. Com um processo judicial em curso, o envolvimento de Trump levantou questões. Alguns acreditam que ele poderia encontrar uma maneira de salvar o TikTok.

Aqui está o que se sabe atualmente sobre a posição de Trump sobre a proibição do TikTok.

Donald Trump acha que pode “salvar” o TikTok de ser banido

Donald Trump tomou posição sobre a polêmica proibição do TikTok, apresentando um pedido de amicus curiae à Suprema Corte dos EUA. Na carta, Trump afirma que, devido ao seu próximo regresso à Casa Branca, deverá ser ele quem determinará o futuro do TikTok nos Estados Unidos. O caso será ouvido em janeiro de 2025. Centra-se em uma lei que exige que a ByteDance venda o TikTok ou enfrente uma proibição por motivos de segurança nacional.

A legislação exige que o TikTok seja vendido até 19 de janeiro de 2025. Caso esse prazo não seja cumprido, o aplicativo será removido das lojas de aplicativos do Google e da Apple. Trump argumentou que este prazo prejudica a sua capacidade de gerir a situação após tomar posse no dia seguinte. Afirma ter experiência e mandato para proteger a segurança nacional e, ao mesmo tempo, permitir que os 170 milhões de americanos que usam o TikTok mantenham o acesso à plataforma. Trump já expressou publicamente apoio ao aplicativo. Ele se reuniu com o CEO do TikTok e enfatizou sua intenção de encontrar uma solução que não reprimisse a liberdade de expressão.

No documento, Trump pede uma prorrogação do prazo de desinvestimento, para que possa negociar pessoalmente uma solução que aborde tanto as preocupações de segurança nacional como as questões da Primeira Emenda levantadas pela lei. O documento diz: “Como novo chefe do Executivo, o Presidente Trump tem um interesse e uma responsabilidade particularmente poderosos nestas questões de segurança nacional e política externa, e é o actor constitucional apropriado para resolver a disputa através de meios políticos”.

A Suprema Corte está programada para ouvir argumentos orais em 10 de janeiro de 2025, e o envolvimento de Trump no caso pode ter implicações significativas para o futuro do TikTok nos EUA.