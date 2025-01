Donald Trump revela que a Microsoft está em conversas para comprar Tiktok

Presidente Donald Trump Ele recentemente revelou que Microsoft está aparentemente disposto a comprar Tiktok do byte. O pedido de transmissão de vídeos curtos foi autorizado a retomar os serviços nos Estados Unidos após a proibição de seu dia 19 de janeiro de 2025. No entanto, Trump afirmou que a propriedade de Tiktok deve ser transferida para uma organização americana para que trabalhe no país permanentemente.

A Microsoft está comprando Tiktok?

É provável que a Microsoft esteja na corrida para comprar Tiktok. A atualização foi fornecida pelo presidente Donald Trump.

Segundo os relatos, Trump foi perguntado se a Microsoft estava pensando em comprar Tiktok enquanto ele estava na Força Aérea que viajava de Washington para Miami. De acordo com Notícias da APSem nenhum atraso na resposta, Trump disse a repórteres: “Eu diria que sim. Eu gosto de guerras porque você faz suas melhores ofertas.

No entanto, a Microsoft e a Tiktok não comentaram a declaração de Trump.

A atualização ocorre depois que Trump decidiu se livrar de Tiktok no país antes de sua inauguração e permitir que ele continue trabalhando. A Tiktok, de propriedade da Bytedance, uma empresa chinesa, foi proibida no início de 2025 devido à legislação recente.

De acordo com essa lei, Tiktok foi convidado a interromper seus serviços no país porque os legisladores acreditavam que ele representava uma ameaça à segurança nacional. Além disso, a lei declarou que Tiktok só poderia manter suas operações nos EUA.

No entanto, Tiktok não atendeu a essa condição e foi proibido. 14 horas após a proibição, Trump fez uma publicação sobre a verdade social, na qual escreveu: “Vou emitir uma ordem executiva na segunda -feira para estender o período de tempo antes das proibições da lei entrar em vigor, para que possamos fazer um acordo Para proteger nossa segurança nacional.