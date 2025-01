Donnie Yen poderia dirigir filme derivado de John Wick Caine

A Lionsgate está considerando recorrer Donnie Yen para dirigir o filme derivado de John Wick envolvendo o personagem de Yen, Caine.

Em maio de 2024, foi anunciado que Caine, personagem que estreou em John Wick: Capítulo 4 de 2023, teria seu próprio filme spin-off. Yen irá repetir seu papel no filme, que seguirá Caine depois que ele “foi liberado de suas obrigações para com a Mesa Principal”.

O filme foi escrito por Robert Askins, embora o diretor ainda não tenha sido anunciado oficialmente.

conversando com ColisorSteve Weintraub, Yen foi questionado se havia alguma verdade nos relatos de que ele poderia dirigir o filme spin-off.

O que Donnie Yen disse sobre o filme derivado de John Wick Caine?

“Acho que tanto os fãs quanto o estúdio querem que isso aconteça e veremos”, respondeu Yen. “Eu não sei, Steve. Eu só posso te dizer isso. Mas sim, estamos conversando e conversando intimamente. Veremos o que acontece. Mas, ao mesmo tempo, tenho a responsabilidade e a pressão de não querer estragar a franquia. Tento fazer o meu melhor para trazer algo novo para a franquia. Não quero diminuir as expectativas dos fãs. Tento fazer o melhor que posso, como sempre.”

Yen já dirigiu filmes como Legend of the Wolf de 1997, Ballistic Kiss de 1998, Shanghai Affairs de 1998, Sakra de 2023 e, mais recentemente, The Prosecutor de 2024. Além disso, ele co-dirigiu Protégé de la Rose Noire de 2004 ao lado de Wong Chun-chun.

Yen disse quando o filme derivado de Caine foi inicialmente anunciado: “Trabalhar em John Wick: Capítulo 4 foi uma experiência extraordinária. A razão pela qual esses filmes ressoam tão profundamente é porque, como eu, Chad, Basil e Erica se esforçam para criar ações, lutas e acrobacias que não sejam apenas emocionantes, inventivas e artísticas, mas que também expressem o caráter, a história e a emoção. . “Caine é um personagem incrível com um passado atormentado e estou animado para repetir o papel.”

O filme spin-off de Caine não tem data de lançamento no momento.