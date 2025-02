Dool: Por que os fãs acham que Jeremy Horton pode voltar aos dias de nossas vidas?

Me perguntando o porquê Dias de nossas vidas Os fãs repentinos estão falando sobre Jeremy Horton que retorna? O Horton que já foi montado desapareceu de Salem anos atrás, mas seu passado continua sendo um dos arcos mais dramáticos do programa. Com sua história de crime, traição e um romance volátil com Stephanie Johnson, sua história sempre deixava espaço para questões pendentes.

Vamos dar uma olhada na história de Jeremy Horton, onde ele deixou e Fazer dool Eu poderia estar preparando o palco para um retorno chocante.

O que aconteceu com Jeremy Horton nos dias de nossas vidas?

Jeremy Horton, filho de Mike Horton e Robin Jacobs, fez uma viagem tumultuada nos dias de nossas vidas. Jeremy nasceu da tela em 1987 e levantou -se de Salem. Ele voltou brevemente em 2007, com Trevor Donovan desempenhando o papel. Até então, ele já estava namorando Stephanie Johnson, que ela conheceu enquanto seguia uma corrida de carreira em Daytona.

Sua história rapidamente deu uma volta sombria quando ele lançou o Touch the Sky Airlines, uma frente para uma operação de contrabando de DiMera. Juntamente com seus negócios sombreados, Jeremy exibiu tendências abusivas, particularmente em relação a Stephanie.

Sua risca violenta ficou evidente quando ele quase a afogou em uma banheira de hidromassagem durante um ataque de raiva. Seu registro criminal também incluiu fraude e roubo nas lojas. Finalmente, quando o tratamento ilegal foi exposto, ele fugiu de Salem para evitar repercussões legais e nunca mais foi visto.

Jeremy Horton está retornando aos dias de nossas vidas?

Com seu nome mencionado recentemente nos dias de nossas vidas, a especulação sobre o retorno de Jeremy está crescendo. O programa reviveu vários membros da família Horton, especialmente após a morte de Doug Williams e as próximas celebrações do 60º aniversário. Dada a longa história dos arcos de resgate de Salem, não seria surpreendente se Jeremy ressurgir, procurando uma segunda chance.

Se ele voltar, ele poderia ser como um homem renovado que tenta fazer as pazes com seus erros passados. No entanto, considerando o trauma persistente de Stephanie de seu relacionamento abusivo, um encontro romântico parece muito improvável.

Por outro lado, seu retorno poderia servir como um novo começo ou uma nova fonte de drama, principalmente se ele ainda tiver problemas pendentes com seus ex -aliados ou inimigos. Os espectadores esperam ansiosamente a confirmação de se os dias de nossas vidas considerarão Jeremy Horton ou trarão Trevor Donovan de volta, mas em Salem, tudo pode acontecer.