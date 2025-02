Dool: Por que os fãs acham que Johnny e Chanel poderiam estar novamente juntos em nossas vidas?

É Johnny DiMera e Chanel DupreeO relacionamento prestes a realizar uma nova performance Dias de nossas vidas? Depois de semanas de distância e tensão não resolvida, Johnny está determinado a fazer as pazes, mas o passado ainda permanece entre eles. À medida que as emoções ressurgirem e desenvolvem momentos inesperados, uma reconciliação poderia estar no horizonte ou eles entrarão no seu caminho?

Vamos dar uma olhada no que está por vir, sua história e o que isso pode significar para o seu futuro em Fazer dool.

Johnny e Chanel poderiam estar juntos novamente nos dias de nossas vidas?

Johnny DiMera (Carson Boatman) tem se esforçado para se reconciliar com Chanel Dupree (Raven Bowens) após suas recentes consequências.

Enquanto Johnny não enganava Chanel, ele se aproximou de Joy (Alexann Hopkins), o que foi suficiente para Chanel se distanciar. Em resposta, Chanel quase teve um encontro bêbado com outro homem, o que complica ainda mais seu relacionamento. No entanto, nos próximos episódios, Chanel começa a suavizar em relação a Johnny. Enquanto ele levanta o caso, ela parece perdoá -lo, e ambos compartilham um beijo, sugerindo uma possível reunião.

Johnny e Chanel têm uma história tumultuada. Eles se encontraram pela primeira vez no lugar de Julie e se conectaram rapidamente, o que levou a um casamento impulsivo em 2021. No entanto, sua união foi curta -Live depois de Johnny, sob posse demoníaca, quebrou o coração de Chanel.

Eles foram reconciliados em 2023, casaram -se no dia de 2024 dos namorados e depois enfrentaram uma tragédia quando Chanel sofreu uma perda de gravidez de alto risco. Apesar de suas repetidas lutas, sua forte conexão emocional os manteve atraídos.

Enquanto sua reunião parece provável, os obstáculos são deixados. Os problemas de confiança persistem devido à infidelidade próxima de Johnny, e fatores externos podem interromper seu novo começo. Além disso, Joy avançou com Alex (Robert Scott Wilson), mas sua presença no passado de Johnny ainda pode influenciar seu relacionamento com Chanel. Sua capacidade de reconstruir a confiança determinará se sua reconciliação é duradoura.

Sua história de amor reflete a dos pais de Johnny, por exemplo, e Sami, que experimentaram inúmeras rupturas e reuniões. Dado esse padrão, o relacionamento de Johnny e Chanel pode continuar enfrentando desafios. Enquanto seu recente beijo sugere uma segunda chance, as histórias de novela geralmente apresentam novas curvas.

Os espectadores terão que ver os dias de nossas vidas em Peacock para ver se a reunião dura ou enfrenta novos obstáculos.