Doordarshan implanta 40 câmeras para cobertura sem precedentes de Mahakumbh snan

Doordarshan (DD) implantou cerca de 40 câmeras, incluindo uma montada em um helicóptero e duas em barcos, para fornecer cobertura sem precedentes do especial “banheiros”(banho ritual) durante o Mahakumbh em Prayagraj.

Em 13 de janeiro, um dia antes do lançamento oficial do Mahakumbh no primeiro dia de ‘Amrit Snan’, a emissora pública forneceu uma cobertura ao vivo de quatro horas, seguida por uma transmissão ao vivo de 12 horas do “snan” especial. . Também em 29 de janeiro (‘Mauni Amavasya’) e 3 de fevereiro (‘Basant Panchami Snan’) há um plano para fornecer cobertura ao vivo por 12 horas a partir das 5h, disse um funcionário.

Imagens ao vivo são transmitidas das áreas de Jhunsi, Arail e Sangam Nose. “Além disso, o DD News produz diariamente histórias especiais sobre Mahakumbh. Os programas também estão sendo transmitidos pelo YouTube e pelo recém-lançado Waves OTT de Prasar Bharati”, disse o funcionário, acrescentando que DD Uttar Pradesh também transmitia cobertura ao vivo de uma hora todos os dias.

Em 8 de janeiro, o Ministro da Informação e Radiodifusão da União, Ashwini Vaishnaw, lançou duas canções Mahakumbh produzidas pela All India Radio e Doordarshan, incluindo a faixa-título ‘Mahakumbh. dois‘produzido por Doordarshan e cantado por Padma Shri Kailash Kher.

O ministro-chefe de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, havia lançado anteriormente um canal de rádio, ‘Kumbh Vani’, para divulgar informações, incluindo horários de trens, relacionadas ao Mahakumbh. Também foi disponibilizado no site Mahakumbh para o benefício de milhares de devotos que vêm todos os dias para dar um mergulho sagrado.