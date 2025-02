Doutalls sem limites, 7"19 é uma nova superioridade européia com menos de 18 anos

Kelly Ann Doualla, 15 anos de idade, Lombard Sprinter, com pais italianos dos Camarões, não tem limites. Hoje, por ocasião do campeonato italiano de U.18 em Ancona, ele venceu a final de 60 metros ao lançar às 7 ”, um novo recorde europeu na categoria, apenas um centavo do recorde mundial. Então, Kelly Ann também recebe o passe para o Campeonato Absoluto na Europa em março na Holanda, já que o prazo para a qualificação era de 7 “20.

Doualla, que compete pela CUS por Patria Milano, torna -se o segundo italiano de todos os tempos, como Marisa Masulo, apenas para Zaynab Dosso e o Quarto U.20 europeu de cada época. O tempo de hoje também é um progresso adicional, depois de três semanas, ele surpreendeu o mesmo palacasali direto com 7 “23.

