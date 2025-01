Doutor Strange of Benedict Cumberbatch está em Vingadores: o elenco do dia do juízo final

Benedict Cumberbatch aposentou sua declaração anterior sobre Doutor Estranho pular Vingadores: Dia do Juízo FinalAgora confirmando sua participação. No entanto, ele então mostrou dúvidas sobre seus comentários, deixando seu papel exato incerto à medida que o MCU Multiverse se expande.

Benedict Cumberbatch confirma que o doutor Strange está em Vingadores: Juízo Final

Benedict Cumberbatch reverteu sua declaração anterior sobre sua participação em Vingadores: Juízo Final.

Ao promover seu novo filme, a coisa com penas no Sundance Film Festival, ele abordou seus comentários anteriores em uma entrevista de variedades, onde disse que o Dr. Strange não apareceria no próximo filme dos Vingadores.

Conversando com Estagiário de negóciosCumberbatch disse: “Eu estava errado, estou no próximo”. Isso contradiz sua declaração anterior de que Strange levaria uma “pausa” do dia do juízo final, mas desempenharia um papel fundamental em Vingadores: Guerras Secretas.

Apesar desse esclarecimento, Cumberbatch acrescentou um comentário ambíguo: “Nunca acredite em nada que eu diga”. Seus comentários ecoam os casos anteriores em que os atores do MCU enganaram o público para manter o segredo, como a negação de Andrew Garfield de seu papel no Homem-Aranha: de jeito nenhum para casa. Dado o rigoroso controle dos estúdios da Marvel sobre os spoilers, não está claro se esta última afirmação é uma correção genuína ou uma direção maligna intencional.

No dele Variedade Entrevista no início deste mês, Cumberbatch sugeriu que as mudanças na história da MCU afetaram a participação de Strange. Ele explicou: “O personagem (ERA) não se alinhou a esta parte da história”.

Ele atribuiu isso à partida de Jonathan Majors, que foi originalmente estabelecido como o próximo vilão importante da franquia. No entanto, ele também confirmou o papel principal de Strange nas guerras secretas, afirmando: “É bastante central onde as coisas poderiam ir”.

A Marvel fez com que o retorno do Dr. Strange da cena do Dr. Strange, do Dr. Strange, no multiverso da loucura. Nessa cena, Clea (Charlize Theron) o alerta sobre uma incursão iminente.

Com os Vingadores: Juízo Final para o seu lançamento em 1º de maio de 2026 e as Guerras Secretas após 2027, a Marvel ainda não confirmou oficialmente o papel de Strange.

Originalmente informado por Anubhav Chaudhry em Super -herói.