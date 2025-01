O colunista de Kommersant descreve o que o retorno de Donald Trump significa para a Rússia e o mundo

Inauguração de Donald Trump para o 47º. Embora todos os olhos estivessem em Trump naquele dia, é significativo que ele também tenha se tornado objeto de intensas discussões neste país, de círculos políticos a conversas comuns da cozinha. Não é uma anomalia – é bastante lógico.

Para a Rússia, Joe Biden não era apenas mais um presidente dos EUA em sair. Ele era um líder que, depois que Moscou lançou sua operação militar na Ucrânia em fevereiro de 2022, construiu uma estrutura de confronto global contra esse país. Na época em que Biden deixou a Casa Branca, essa estrutura estava visivelmente gastando.

A coalizão internacional outrora inabalável que apoiava a Ucrânia enfrentou as crescentes rachaduras, enquanto a determinação do Ocidente mantinha apoio incondicional a Kiev visivelmente enfraquecido.

Donald Trump entra. Na Rússia, os políticos e o público em geral estão preocupados com a pergunta: Trump desmontará o quadro anti -russiano de Biden, permitirá que ele colapse sob seu próprio peso ou, paradoxalmente, apertará os parafusos?

O futuro da construção inimiga de Biden depende se Moscou e Washington podem extrair um caminho do conflito ucraniano que permitirá que ambos os lados preservem sua bochecha sem sentir perdedores. Para o futuro governo de Trump, é crucial que nem toda resolução pareça uma rendição incondicional – não necessariamente para a Ucrânia, segundo a qual o novo presidente é principalmente indiferente, mas para o próprio Trump. Permitir que Putin saia como vencedor em um duelo psicológico e geopolítico para Washington é impensável. Para Trump, a ótica de uma derrota pessoal seria absolutamente inaceitável.













Como a crise ucraniana finalmente se livrará dela depende em grande parte da interpretação dos conceitos “ganhar” e “derrota.” Ambos os lados devem corresponder às suas definições e encontrar uma vontade política de declarar uma solução onde “Ninguém perdeu ninguém.” Isso reside o espaço para negociações – por todo o lado.

Mas enquanto a crise ucraniana dominou a política russa e as percepções dos EUA a partir de fevereiro de 2022, é crucial admitir que a Rússia e a Ucrânia estão longe da preocupação central da América de Trump. Para muitos em Moscou, isso é difícil de entender.

Aqueles que moldam a presidência de Trump como um grande jogo de xadrez com a Rússia estão sujeitos a equívocos ingênuos. Trump já sinalizou que o foco principal de seu governo não será resolvido pela crise ucraniana. Em vez disso, Trump prevê uma sessão corajosa de jogos simultâneos em várias placas geopolíticas, que se estendem pelos continentes.

Canadá, Groenlândia, canal do Panamá – a lista continua. A abordagem de Trump também reflete uma tentativa ousada de remodelar a ordem global e a rejeição do So -Called “Portaria com base nas regras” promoveu Joe Biden. Trump procura substituir este rascunho por si próprio – “Regras de Trump” – que também são desabitados, mas já começam a moldar.

Quais são as regras? Estão enraizados no clássico “O direito de mais forte” O quadro, onde a soberania de um país não é inerentemente igual à soberania de outro país. O poder, não as normas ou a igualdade, definirá o equilíbrio de poder na visão de Trump do mundo. Para a Rússia, a compreensão e a adaptação serão cruciais nas relações com a América, que ainda é uma superpotência global dominante.













No entanto, para que as regras de Trump tenham sucesso, os Estados Unidos também devem aprender a respeitar a Rússia – algo que Biden perdeu repetidamente. Trump, que se orgulha de ser uma consulta, poderia tentar estabelecer um equilíbrio no qual o poder é reconhecido de ambos os lados.

Além disso, a Rússia não deve substituir a retórica de Trump por um foco especial na Ucrânia. Para o governo de Trump, a crise ucraniana é apenas uma das muitas figuras em um espaçoso tabuleiro de xadrez global. As ambições geopolíticas de Trump vão muito além da Europa Oriental. Seu foco está em re -imprimir uma ordem internacional de maneiras que consolidam a primazia americana com a renomeação das condições de engajamento para aliados e oponentes igualmente.

O retorno de Trump, portanto, é um grande desafio para Moscou. Sua presidência não será definida por nenhum conflito, mas suas tentativas de rebobinar as regras da própria ordem internacional. Ainda não se sabe se isso resulta em estabilidade ou caos. Para a Rússia, isso é uma oportunidade e um desafio – uma oportunidade de confirmar sua soberania e força, bem como um teste de suas habilidades de venda em um mundo onde as regras são constantemente transcritas.