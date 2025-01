DPR alerta para grandes perdas se se apressar em construir o IKN

Jacarta – Membro da Comissão II da Câmara dos Representantes, Indrajaya solicitou à Autoridade da Capital do Arquipélago (OIKN) que implementasse objetivos mensuráveis ​​para alcançar o desenvolvimento na nova capital. Isto ocorre porque o orçamento do IKN para 2025 ainda ascende a 6,3 biliões de rupias do projecto de orçamento de 400,3 biliões de rupias.

“São necessárias fases de desenvolvimento mensuráveis, incluindo esforços para resolver os vários impactos de desenvolvimento que ocorrem”, disse Indrajaya, terça-feira, 7 de janeiro de 2025.

O legislador do PKB também destacou a meta traçada pelo chefe da OIKN, Basuki Hadimuljono, que seria concluir o desenvolvimento da infraestrutura para os setores legislativo e judiciário no IKN de acordo com o plano do presidente Prabowo Subianto, que terá seu gabinete no IKN em 17 de agosto de 2028 .

No entanto, Indra revelou que o Presidente Prabowo se mudaria para o IKN se a nova capital servisse como capital política.

“Isso significa que além do Palácio do Estado, o IKN (deve) ter também o edifício da Câmara dos Deputados do RI, do Supremo Tribunal, do Ministério Público do RI e da Sede da Polícia Nacional”, disse Indra.

 Palácio do Estado IKN, um olhar mais atento à capital do arquipélago (IKN)

Segundo a Indra, não representa nenhum ônus para o presidente Prabowo se ele tiver que adiar a transferência do governo para o IKN de acordo com o cronograma estabelecido.

Sublinhou que é importante cumprir a construção de infra-estruturas que desempenhem o papel da Trias Politika. Porque, embora os três tenham os respetivos deveres e competências, continuam sujeitos a um sistema de relações de acordo com as competências e limites estabelecidos pela Constituição de 1945.

“O ideal seria que as instituições executiva, legislativa e judicial estivessem todas na capital do país”, afirmou.

Além disso, a Indra espera que o diretor da OIKN possa traduzir de forma realista os desejos do presidente, priorizando estudos aprofundados nos quais participem especialistas.

“A mudança para o IKN não é uma questão de rapidez, mas de preparação”, sublinhou.

Lembrou ainda que houve vários países que não conseguiram revitalizar as suas novas capitais, como a Coreia do Sul, que estabeleceu uma capital diferente de Seul, nomeadamente Sejong, e Mianmar, que mudou a sua capital da cidade de Rangum para Naypyidaw.

A Indra disse que as duas novas cidades nos países vizinhos estavam vazias de residentes. Os funcionários públicos estão relutantes em mudar-se porque são vistos como não apoiando diversas actividades estratégicas e limitando o acesso público e não satisfazendo as necessidades económicas, sociais e culturais.

 Construção da Mesquita do Estado na Capital do Arquipélago (IKN)

Há também novas mudanças de cidade que são consideradas apressadas devido a factores políticos, como na Tanzânia, da cidade de Dar Es Salaam para Dodoma, e no Cazaquistão, da capital Almaty para Astana.

Estes dois países esperavam que houvesse uma distribuição igual do já crescente crescimento populacional, mas em vez disso causou o declínio das economias de ambos os países.

“A ironia é que a mudança da capital da Nigéria de Lagos para Abuja empobreceu ainda mais este país relativamente pobre”, disse ele.

Com base na experiência de países que falharam na transferência de capitais, Indra disse que a exigência do Presidente Prabowo Subianto de ter um escritório no IKN após o funcionamento das instituições políticas foi uma decisão estratégica e visionária.

“Não apresse o desenvolvimento, isso na verdade levará a perdas maiores”, acrescentou.