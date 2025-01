DPR: Cessar-fogo em Gaza, início do reconhecimento de facto de uma Palestina independente

Jacarta – O vice-presidente da Comissão I do DPR, Ahmad Heryawan, disse que o cessar-fogo entre Israel e o Hamas alcançado na quarta-feira deveria ser o início de um reconhecimento de facto da independência palestina.

“O mais importante é que este cessar-fogo deve ser o início de um reconhecimento de facto da independência do povo palestiniano, porque de jure foi decidido pela ONU com uma maioria de votos concordando com a independência palestiniana, uma Palestina independente e totalmente soberana. . “, disse Aher, seu apelido próximo, conforme relatado ENTRE em Jacarta, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025.

Depois de chegar ao acordo, disse que o próximo objectivo é monitorizar a implementação do cessar-fogo entre Israel e o Hamas para que se desenvolva de forma ordenada e segura.

 Militar VIVA: tropas israelenses na Faixa de Gaza, Palestina

Esta fase, disse ele, é um grande desafio que exige uma abordagem abrangente e coordenada de várias partes, tanto a nível local, regional e internacional.

“A reconstrução de Gaza é também a próxima prioridade, especialmente instalações públicas como a reparação de hospitais, mercados alimentares, reabilitação de crianças e outras instalações sociais importantes”, disse ele.

Ele também espera que o governo indonésio possa participar no processo de paz em Gaza.

Segundo ele, a Indonésia pode pedir aos países que têm influência em ambos os lados que desempenhem um papel activo para garantir que Israel ou o Hamas respeitem o cessar-fogo, mediem o diálogo e negociem para resolver tensões e prevenir violações.

 VIVA Militar: bandeira palestina entre os escombros dos edifícios da Cidade de Gaza

Ele deu exemplos destes países, por exemplo, os Estados Unidos, a Rússia ou outros países europeus.

“Este (cessar-fogo) é um momento muito importante para reduzir as tensões na região palestiniana e no Médio Oriente envolvendo grandes potências mundiais”, disse ele.

O primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, anunciou em Doha na quarta-feira, horário local, a obtenção de um cessar-fogo para impedir a agressão israelense na Faixa de Gaza.

Ele disse que o acordo de cessar-fogo que deverá pôr fim à agressão e genocídio israelense que devastou Gaza consiste em três etapas que entrarão em vigor no domingo, 19 de janeiro. (formiga)