DPR diz que governo aprova orçamento de Tukin de Rp2,5 trilhões para professores da ASN

Jacarta – O Vice-Presidente da Comissão também apreciou esta política.

“Graças a Deus, por este tukin, o Ministério das Finanças aprovou um pagamento de tukin de 2,5 biliões de rupias”, disse Lalu à equipa de comunicação social no Complexo Parlamentar, Senayan, Jacarta, quinta-feira, 23 de janeiro de 2025.

O próximo passo, explicou Lalu, é que o Ministério da Educação e Ciência e Tecnologia prepare os aspectos técnicos para o desembolso do tukin através do Regulamento do Ministro da Educação e Tecnologia. Além disso, Lalu apreciou que a aprovação do orçamento de Tukin foi uma lufada de ar fresco para os professores da ASN.

 Ilustração de um professor ensinando seus alunos.

“O que está claro é que é uma lufada de ar fresco para os nossos combatentes tukin que o Ministério das Finanças, o governo de Pak Prabowo Subianto, tenha revelado que 2,5 biliões de rupias serão pagos por tukin em 2024”, disse ele.

Com este orçamento, disse Lalu, há 33.957 professores da ASN que receberão pagamentos de tukin.

 Ilustração do ASN. Foto: ENTRE FOTOS/Aloysius Jarot Nugroho

Anteriormente, a Aliança de Professores da ASN do Ministério da Educação e Tecnologia da Indonésia exigia que o governo pagasse subsídios de desempenho aos professores da ASN que estavam atrasados ​​desde 2020.

Também foi relatado que os professores da ASN se manifestariam simultaneamente em todo o país se o governo não tivesse fornecido certeza sobre os pagamentos em tukin até sexta-feira, 24 de janeiro de 2025.