DPR duvida por que os assuntos marítimos da Malásia atraem cidadãos indonésios

Jacarta, Viva – O membro da Comissão da Câmara dos Representantes, TB Hasanuddin, enfatizou que o governo da Malásia deve explicar o incidente do tiroteio contra trabalhadores migrantes indonésios (PMI) pela Autoridade Marítima da Malásia, a Agência Marítima da Malásia (APMM), para não interferir nas relações diplomáticas com o República da Indonésia.

Leia também: O ministro do P2MI disse que a Malásia ainda fechou o acesso ao tiroteio contra cidadãos indonésios.

Ele disse que a Malásia tem que estar aberta a este incidente para manter boas relações entre os dois países. Questionou ainda a explicação da APMM sobre o incidente porque se considerou que ainda havia algo estranho.

“Esta situação foi tratada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, Director-Geral da Protecção do Cidadão, e também discutimos com todas as possibilidades”, disse TB Hasanuddin quando contactado em Jacarta, segunda-feira, 27 de Janeiro de 2025.

Leia também: O DPR apela ao governo da Malásia para que seja transparente na investigação de alegados disparos contra cidadãos indonésios: algo está estranho.

 Ilustração de ação de tiro.

Segundo ele, a APMM explicou que os cidadãos indonésios vítimas foram baleados quatro vezes por realizarem o carregamento. Ele tinha dúvidas sobre a explicação, porque os imigrantes ilegais geralmente fugiam em vez de colidir com o navio.

Leia também: Cidadãos indonésios foram baleados por autoridades malaias, o Ministério das Relações Exteriores enviou imediatamente notas diplomáticas para serem investigadas

https://www.youtube.com/watch?v=vawznftc0sg

“E, surpreendentemente, quão grande é o navio usado pelos cidadãos indonésios, como é que eles se atrevem a aceder a um navio APMM relativamente grande”, disse ele.

Além disso, ele questionou a explicação de que a vítima foi baleada porque trazia um facão. Segundo ele, as armas de facão seriam ameaçadoras caso a vítima fosse trazida no momento do embarque no navio da APMM, mas acredita que a situação não é o caso.

“Se a explicação for verdadeira, significa que quem trouxe a catana embarcou no navio da APMM, sendo esta a vítima que se encontra noutro local e na praia”, afirmou o militar reformado de alto risco.

Como legislador, ele também lamentou as ações tomadas pelos funcionários malaios da APMM, em relação aos casos de tiroteio por eles perpetrados. Por outro lado, apelou também aos cidadãos indonésios que queiram entrar noutros países para entrarem legalmente, para evitar problemas fatais.

O incidente de tiroteio de cinco PMIs não processuais pela APMM ocorreu às 3h da manhã, na Malásia, sexta-feira, 24 de janeiro. (formiga)