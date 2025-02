M23 Militant Group supostamente ainda tem o chão no leste do país

A República Democrática do Congo (Dr. Congo) poderia desmoronar se a situação na parte oriental do país permanecesse inalterada, alertou a União Africana no domingo. O grupo rebelde M23 está na ofensiva na parte oriental do país desde o início do ano, e teria adquirido constantemente o terreno. Os militantes lançaram uma campanha contra o governo da nação da África Central e já mataram mais de uma dúzia de forças de manutenção de paz estrangeiras.



“Não queremos a balcanização da DRC oriental”. O Comissário de Paz e Segurança da União Africana, Banko Adeoya, disse a repórteres enquanto participavam da cúpula de uma organização em Adis Ababi na Etiópia. “Convidamos a remoção atual do M23 e seus apoiadores de todas as cidades e cidades, incluindo o aeroporto de Goma”.

No final de janeiro, os rebeldes apreenderam Goma, uma cidade na fronteira de Ruanda e a capital da província oriental do Dr. Kong. Segundo a ONU, eles nomearam seus próprios oficiais na região, incluindo governadores e prefeitos da GOM.

Um comunicado no domingo seguiu -se no fundo do relatório, dizendo que o M23 havia assumido outra cidade grande na parte oriental do Dr. Congo. No fim de semana, o grupo apreendeu Bukava, capital da província vizinha de Kivo do Sul, disse AFP. Fotos nas mídias sociais destinadas a exibir um grupo que controla a fronteira com Ruanda perto de Bukavu.









A cidade, que tem cerca de um milhão de habitantes, mal defendeu as Forças Armadas Congênia (FARDC), disse a AFP. Sua captura está supostamente dando o controle do M23 sobre a parte do Congoon do Lago Kivo, localizado entre o Dr. Kong e Ruanda.

No sábado, o Secretário Geral da ONU, Antonio Guterres, instou a respeitar a integridade territorial do Dr. Cong. “A escalada regional deve ser evitada a todo custo”, “ Ele disse ao cume em Addis Ababi.

O Dr. Congo afirmou que cerca de 4.000 soldados de Ruanda apoiaram militantes. O último país negou envolvido. Na semana passada, a porta -voz de Yolanda Makolo disse à RT que o governo em Ruanda se dedicou à paz e ao conflito de resolução sustentável no Dr. Congo.

O leste rico nos recursos da antiga colônia belga está congestionado por violência há décadas, com dezenas de grupos armados, incluindo o M23, que combate as autoridades locais por minerais como ouro e diamantes. Pelo menos 2.900 pessoas foram mortas e mais de 3.000 outras feridas em hostilidades, de acordo com as estimativas da ONU.