Kinshasa solicitou uma reunião urgente para resolver a situação na multidão depois que a cidade capturou os rebeldes M23

A República Democrática do Congo (RDC) convidou a sessão de emergência da ONU do Conselho da ONU para discutir a situação na cidade oriental de Goma após seu ataque pelo M23 Rebel, a Reuters citou o porta -voz da ONU na terça -feira. A sessão está programada para 7 de fevereiro em Genebra.

M23 capturou Goma na semana passada, aumentando as tensões na região leste de um país rico em minerais. O conflito levou ao aumento das violações dos direitos humanos, incluindo o resumo da execução, o bombardeio do campo de deslocamento e os relatos de violência sexual, de acordo com o escritório de advocacia da ONU (OHCHR).

A RDC é atormentada pela violência há décadas, especialmente no leste, onde dezenas de grupos armados, incluindo o M23, estão lutando contra as autoridades locais. A região é rica em minerais, incluindo ouro e diamantes. Durante a última escalada, os militantes do M23 assumiram o controle do grande território, o que tornou a ONU alerta o risco de conflito mais amplo.

O governo da RDC acusou Ruanda repetidamente de apoiar os rebeldes da M23 – a alegação de que Kigali havia negado consistentemente. As alegações enfatizaram as relações diplomáticas entre os dois países.













Os esforços regionais para lidar com o conflito estão em andamento. A Cúpula Conjunta da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADAC) e da Comunidade da África Oriental (EAC) está programada para 7 a 8 de fevereiro em Dar es Salaam, Tanzânia.

Na segunda -feira, o presidente queniano William Ruto afirmou que o presidente DRC Felix Tshiseeked e o presidente Ruanda Paul Kagama confirmaram a presença da cúpula. Outros líderes que também confirmaram sua participação são o presidente da África do Sul Cyril Ramaphos, o presidente ugandico Yoweri Museveni e o presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud.

Na sexta -feira, ela ligou para a porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharov “A cessação imediata das hostilidades, a retirada de unidades M23 com territórios ocupados e continuação do processo de negociação dentro dos formatos regionais existentes para permanecer descanso”.

“A escalada não deve ser permitida para entrar em conflitos interestaduais”. ela disse.