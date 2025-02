Draghi: “A reação da União Europeia é rápida, intensa e em grande escala”

Para o novo contexto em torno da União Europeia “A reação deve ser rápida porque o tempo não está do nosso lado, com a economia européia que é renovada enquanto a maior parte do mundo está crescendo. Concentre -se no setor que levará a um crescimento adicional. Disse Mario Draghi Converse com o Eurocan sobre os desafios da competitividade na União Europeia. “Temos que dividir barreiras internas, padronizar, harmonizar e simplificar os regulamentos nacionais e promover o mercado de capitais mais baseado em seu próprio capital”, disse Draghi.

Transmissão ao vivo do Parlamento Europeu

“O sistema de defesa da UE é uma de nossas diferentes vulnerabilidades em que a fragmentação da capacidade industrial ao longo das linhas nacionais impede as escadas necessárias”, disse o ex -primeiro -ministro Mario Draghi em sua intervenção na semana do Parlamento Europeu de 2025 no Parlamento Europeu em Bruxelas.

“Embora estejamos juntos para fazer compras no mundo, não poderíamos satisfazer o aumento da defesa de nossa capacidade de produção”, ele enfatizou que “nossos sistemas de defesa nacional não são interoperáveis ​​nem padronizados em alguma parte importante da cadeia de fornecedores.

“Temos que reduzir os preços da energia, isso se tornou necessário não apenas para a indústria tradicional, mas também para tecnologias avançadas: mas a descarbonização só pode ser sustentável se seus benefícios forem esperados”, disse Draghi. O relatório sugere que a vida útil do “mercado de energia, maior transparência no armazenamento de energia, maior uso de contratos com oferta a longo prazo e compras de gás natural a longo prazo, investimento em rede maciço e interconexão”, além de focar no desenvolvimento de renováveis energia “.

Ao mesmo tempo, ele acrescentou: “Devemos garantir as mesmas condições para o nosso inovador setor de tecnologia líquido se beneficiar da possibilidade de transição.

A descarbonização não pode significar uma perda de empregos verdes, pois empresas em países com maior apoio do Estado podem conquistar quotas de mercado “, ele concluiu um aumento na produtividade geral de fatores de apenas 2% nos próximos dez anos reduziria o custo do financiamento de investimento necessário , “O ex -primeiro -ministro Mario disse Draghi em sua intervenção no Parlamento Europeu no Parlamento Europeu em Bruxelas.” Esses investimentos “.

“Confiamos no Parlamento como protagonista: para construir uma unidade política, criar impulso para a mudança, pergunte às políticas de sua hesitação e crie um programa de ação ambicioso. Podemos reviver o espírito inovador de nosso continente em nosso continente. Draghi disse.

“Os governos e os parlamentos nacionais de nosso continente, a Comissão e o Parlamento Europeu são chamados como administradores dessa esperança na época do ponto de virada da história da Europa. Se nos unirmos, examinaremos o desafio e seremos bem -sucedidos ”, concluiu.

