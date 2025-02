Drake Bullet Hole Hood Sweatshirt na Austrália se torna viral

PatoQue começou sua turnê pela vitória de Anita Max na Austrália em 4 de fevereiro de 2025, capturou a atenção de muitos fãs on -line quando o viram usando um capuz que foi projetado com buracos projetados como buracos de bala. Ao obter seu primeiro olhar, os fãs recorrem às redes sociais para compartilhar seus pensamentos. Como tal, os fãs ficaram curiosos sobre o discurso on -line em torno do capuz estranho de Drake e desejam obter todos os detalhes relacionados.

Aqui está o moletom de Drake Bullet Hole Hood em seu concerto australiano, e as reações dos fãs foram exploradas.

Drake usa capuz de bala em seu show

Em 4 de fevereiro, no início de seu show no Arena Rac em Perth, Austrália, Drake fez uma entrada dramática andando no palco, com um moletom com capuz preto estilizado com buracos de bala.

Enquanto caminhava, a fumaça veio da parte de trás do capuz. Acompanhando o visual, a música “One Take Freestyle” em 1900 Rugrat.

Os fãs tiveram todos os tipos de reações quando viram as filmagens online. Alguns até apontaram o momento, como aconteceu logo depois que Kendrick Lamar ganhou vários prêmios no Grammys 2025, como o registro do ano e o Song of the Year, por seu trabalho na música Drake Diss “Not Like Us”.

O visual e instrumental anterior indica as tentativas de Drake de levar para casa o ponto de ele ainda estar se fortalecendo, apesar de sua disputa com Kendrick Lamar.

“Bro definitivamente parece deprimido agora depois que Kendrick ganhou o Grammy por desencorajá -lo”, escreveu um fã em desconhecido.

“Gostaria de saber se Drake se recuperará do parceiro de cheques de Kendrick”, outro fanático comentou.

No caso, Drake fez as performances enérgicas públicas de suas músicas como “Girls Want Girls”, “The Lema” e “Headlines”.

Drake fechou seu programa com uma forte nomeação que evocou resistência e esforços contínuos para fazer música:

O próximo show de Drake na Austrália, como parte de sua turnê Anita Max Win, começará em 9 de fevereiro de 2025. Ele acontecerá na Rod Laver Arena, em Melbourne. Você terá shows neste local até 13 de fevereiro.