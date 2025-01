Drake desiste da ação legal contra UMG e Spotify por causa de ‘Not Like Us’ de Kendrick Lamar

A briga entre ícones do rap Pato e Kendrick Lamar deu outra guinada depois que o primeiro desistiu do caso contra Spotify e Grupo Universal de Música (UGM) sobre o polêmico single de Lamar, Not Like Us. A briga da dupla remonta a março de 2024, quando o vencedor do Prêmio Pulitzer de 2018 compôs um verso específico em sua colaboração com Future e Metro Boomin em Like That. Desde então, Drake e Lamar lançaram várias faixas dissimuladas um contra o outro, com o último saindo vitorioso no final. Sua intensa rivalidade resultou até em Drake processando UMG e Spotify, um caso que o rapper desistiu desde então.

Aqui estão todos os detalhes disponíveis sobre a decisão do cantor do Plano de Deus de desistir da referida ação legal.

Por que Drake desistiu do caso UMG e Spotify?

No momento em que este livro foi escrito, o motivo exato pelo qual a equipe de Drake se retirou voluntariamente do caso movido contra UMG e Spotify é desconhecido. O icônico músico se absteve de fornecer uma atualização oficial sobre o mesmo até agora.

Os representantes de Drake inicialmente acusaram as duas empresas de conspirar entre si para oferecer taxas de licenciamento de streaming com desconto em Not Like Us de Lamar, ao mesmo tempo em que aumentavam artificialmente a popularidade da música. O caso foi originalmente aberto em novembro de 2024, no qual a equipe jurídica do rapper afirmou que UMG havia trabalhado com Spotify e iHeartRadio para estender inorganicamente o alcance da faixa de Kendrick Lamar contra Drake. Os documentos também alegavam o uso de bots para aumentar as transmissões da música. Além disso, a equipe de Drake acusou a UMG de difamação por seu papel na promoção da divulgação de uma música que chamava o cantor de “pedófilo certificado”.

Em resposta, o Spotify apresentou uma oposição por escrito ao pedido do artista canadense. Um porta-voz da empresa também emitiu um esclarecimento, afirmando: “O Spotify não tem incentivo financeiro para os usuários transmitirem Not Like Us em qualquer uma das faixas de Drake”. (através pedra rolante)

Frozen Moments, empresa de propriedade de Drake que administra seu catálogo, retirou desde então todos os registros anteriores à ação contra UMG e Spotify.