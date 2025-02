Drake Lanza Slipper para zombar de espionagem em seu sótão na Austrália

Um novo vídeo viral de Drake puxando um sapato para um drone espionando o dele Austrália no sótão Ele surgiu online. Esse incidente causou intrigas e curiosidade entre os fãs, que se perguntam se a privacidade da “linha direta” foi emboscada ou se todo o estágio foi encenado e ele estava ciente do que o drone faria. Drake está atualmente na Austrália por sua vitória na turnê Anita Max, que também deve ocorrer na Nova Zelândia.

Então, aqui estão todos os detalhes que os fãs precisam conhecer sobre o recente incidente com drones de rapper na Austrália.

Drake Drone Incident na Austrália explicou

Um vídeo viral capturou recentemente um estranho incidente na cobertura do rapper de 38 anos na Austrália.

O clipe acima mencionado mostrou um laptop com um local de jogo aberto e um navio que contém uma bebida à mesa da perspectiva do drone, enquanto rastreia lentamente. Enquanto isso estava acontecendo, Drake saiu do quarto e viu o drone com um rosto surpreso.

O rapper rapidamente pegou um sapato e fez um gesto ameaçador em relação ao drone. Finalmente, ele jogou o calçado, mas, infelizmente, ele falhou, já que Drake não se inscreveu adequadamente para o drone. O sapato voou do sótão para a rua abaixo. A câmera imediatamente rastreou e deixou as instalações, capturando o exterior do sótão de Drake na Austrália e, finalmente, a cidade inteira.

Assista ao recente vídeo viral de Drake abaixo:

O vídeo logo convidou todos os tipos de reações de fãs on -line, algumas das quais apontaram e tiraram sarro do Alvo Mal de Drake. “Como é esse lançamento ruim”, escreveu um fã X (anteriormente Twitter). “Possivelmente o lançamento mais patético que eu testemunhei” fixo Outro fã.

Enquanto isso, muitos fãs especularam que o incidente foi encenado e era uma espécie de publicidade. Alguns deles até forneceram evidências de um operador de drones para apoiar suas reivindicações.

Atualmente, é incerto se o incidente com drone tem algo a ver com as promoções do novo álbum de Drake com o PartyNextDoor, intitulado $ ome $ ex e $ NGOS 4 U. No entanto, o rapper fez no passado algumas coisas não convencionais para promover seus álbuns

Em 2022, Drake fez e enviou um Entrevista falsa com Howard Stern Em seu programa para promover seu álbum, sua perda. Além disso, ele e 21 Savage também entregaram um Falso SNL Performance de “On BS” como parte das promoções. Aqui, os dois até fizeram Michael B. Jordan os apresentar.