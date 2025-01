Drake processa sua gravadora Universal Music por ‘Not Like Us’ de Kendrick Lamar

Pato tomou medidas legais contra sua gravadora de longa data, Grupo Universal de Música (UMG). A ação refere-se à promoção de Faixa Diss de Kendrick Lamar, diferente de nós. O rapper canadense alega que a música contém afirmações falsas e prejudiciais, colocando em risco sua segurança e a de sua família.

Aqui está mais sobre o recente processo de Drake:

Drake agora processando sua gravadora Universal Music por causa da música de Kendrick Lamar

Drake entrou com uma ação judicial contra o Universal Music Group (UMG), acusando a gravadora de difamação e negligência na promoção da música de Kendrick Lamar, Not Like Us.

A música supostamente faz afirmações falsas e prejudiciais sobre Drake, rotulando-o de pedófilo e pedindo “justiça vigilante”. De acordo com o processo, essas alegações colocaram Drake e sua família em perigo. Ele teve que aumentar a segurança e lidar com grandes perturbações em sua vida pessoal. Isso inclui tirar seu filho da escola.

A ação judicial, apresentada na Justiça Federal, acusa a UMG de priorizar os lucros em detrimento da segurança dos artistas. Drake alega que a gravadora promoveu intencionalmente a polêmica música para gerar polêmica e gerar engajamento viral, apesar de saber que suas afirmações eram falsas. O processo descreve as ações da UMG como “ganância corporativa pela segurança e bem-estar de seus artistas”. Além disso, alega que a gravadora usou práticas de manipulação, como bots de streaming e esquemas de pagamento por reprodução, para aumentar a visibilidade da música.

Drake afirma que as consequências de Not Like Us incluíram vários arrombamentos em sua casa e incidentes violentos contra sua propriedade. Ele também alega que as ações da UMG foram motivadas pelo desejo de favorecer Lamar e ao mesmo tempo desvalorizar Drake antes das renegociações do contrato.

A UMG negou todas as acusações, considerando o processo infundado e insistindo que não procuraria prejudicar um artista com quem tem uma associação de longa data. Em comunicado, a gravadora disse: “A ideia de que procuraríamos prejudicar a reputação de qualquer artista, muito menos de Drake, é ilógica”. A empresa enfatizou ainda seu investimento significativo na carreira de Drake (via bbc).

Embora Kendrick Lamar não esteja listado como réu no caso, a equipe jurídica de Drake afirma que a UMG tem total responsabilidade pela aprovação e promoção da faixa difamatória.